AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Selanik'teki Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Atatürk Evi Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Çankırı, Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik eşliğinde Selanik Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin yazılı açıklamada bulunan Çankırı, "Coşkumuzu, heyecanımızı tarif edecek doğru tanım yok. 100'üncü yılda burada olmak gurur verici. Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana dünyanın neresinde olursa olsun tarihi camilerin, kalelerin, sarayların ve köşklerin aslına uygun restore edilerek günümüze kazandırılması gurur verici. Atatürk Evi Müzesi de bunlardan birisi." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) çerçevesinde Atatürk Evi Müzesi'nde yeniden bir restorasyon çalışması başlatılacağını bildiren Çankırı, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesin kırmızı çizgisi ve tek ortak bileşeni var ise bu da ulu önderimizdir. Aldığımız bilgilere göre bu yıl Atatürk Evi Müzesi 150 bin kişi tarafından ziyaret edilmiş. Atatürk gibi bir dünya liderini merak edenler, okuyanlar ve Atatürk'ün misyonu ve vizyonuyla gelecek yüzyıllara bakanlar artık bunu kendine şiar edinmiş vaziyette. Ne mutlu bizlere ki böyle bir kahramana sahibiz. En önemli görevimiz de onun değer yargılarına sahip çıkmak."

Ceyda Bölünmez Çankırı, ziyaretçiler için açılan anı defterini de imzaladı.