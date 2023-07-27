AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Menderes'te Muhtarlarla Buluştu

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Menderes ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Çankırı, muhtarlık makamının önemine vurgu yaparak, İzmir'deki yerel yönetimlerin hizmet karnesini muhtarlıkların tuttuğunu belirtti. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP'deki değişim tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Menderes ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Menderes programı kapsamında Gümüldür pazar yerinde mandalina üreticilerine Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtımı için düzenlenen törene katılan Çankırı, Atatürk, İnönü, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallesi muhtarlarına ziyarette bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çankırı, muhtarlık makamının devletin en önemli kademeleri arasında olduğunu, İzmir'deki yerel yönetimlerin hizmet karnesini de muhtarlıkların tuttuğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ise CHP'deki değişim tartışmalarıyla gündeme geldiğini ifade eden Çankırı, değişim tartışmaları nedeniyle muhalefetteki yöneticilerin korku içinde olduğunu savundu.

Çankırı, şunları kaydetti:

"Değişim diyenlerin daha parti içinde savunması bile alınmadan tasfiye edilmesi bazılarına U dönüşü yaptırmış. Elbette bu bizi ilgilendirmez. Ancak parti içi meselelerle gündemi meşgul etmek siyasetin parçası değildir. Bizler topluma karşı sorumlu insanlarız. Biz politika yaparak üretiriz. Ama İzmir'de bunu dert edinen bir yönetici yok maalesef. Varsa yoksa kendi içlerindeki gibi koltuk kavgası var. Şu koltuk sevdasının yarısını hizmete ayırsaydınız bu kenti böyle yormazdınız. Ama artık İzmir sizi sırtında taşımayacak. Bu yüzden İzmirliler size sandıkta değişim yolunu gösterecektir."