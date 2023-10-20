AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı: İzmir Körfezi'ndeki koku sorunu bitmedi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Körfezi'nde koku sorununun bitmediğini savundu. Çankırı, gazetecilerle bir araya gelerek İzmir'in gelişmesi için projelerinin olduğunu ve CHP'li yerel yönetimlerin gerekli çalışmaları yapmadığını belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Körfezi'nde koku sorununun bitmediğini savundu.

Çankırı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle Narlıdere'deki evinde gazetecilerle bir araya geldi.

Gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu belirten Çankırı, doğru haberi kamuoyuyla buluşturmanın çok anlamlı olduğunu, siyaset hayatı boyunca hep gazetecilerle uyumlu çalıştığını belirtti.

Hayalindeki İzmir'i anlatan Çankırı, "Hayalimde bir kere kokmayan bir İzmir var. Yapılan araştırmalarda da kokunun gittiği yok. Turizm master planı yaptık. Ona bile itiraz edildi. Sağlık, kongre, inanç ve her türlü turizm alanında fayda sağlayıcıları bir araya getirecekti. Bu şehir kazanacaktı. "dedi.

Çankırı, İzmir'in gelişmesi için birçok projelerinin olduğunu, bunları hayata geçirmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

CHP'li yerel yönetimlerin İzmir'de gerekli çalışmaları yapmadığını savunan Çankırı, "Diğer şehirlere gittiğimizde görüyoruz ki bu imkanların onda biriyle çok büyük işler yapılıyor. İzmir'in imkanları da kendi bütçesine göre çok büyük ama birazcık dertlenmek lazım. Birazcık vatandaşın içinde olmak lazım. Şimdi ben gittiğim yerlerde soruyorum. İlçe belediye başkanlarınız kaç kere ilçenin içerisinde gördünüz? Görmeyen yerler var. İlçe belediye başkanını sadece kıymış olduğu nikahta ya da belediye binasına girerken gören vatandaşlar var. Böyle olmamalı." diye konuştu.

Bir gazetecinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığıyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Çankırı, "Bazı şeyleri konuşmak için erken. Erken konuştuğunuz zaman zarar da verebiliyor. Tabii ki herkesin gönlünden geçenler var. Her şeyin bir zamanı var." dedi.