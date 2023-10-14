AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İmar Taleplerine Tepki Gösterdi

AK Parti İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısındaki imar taleplerinin "ilkesel karar" gerekçesiyle olumsuz değerlendirilmesine tepki gösterdi.

Çankırı yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yerel yönetim anlayışı ile kentin mağduriyet adresi haline dönüştüğünü öne sürdü.

Ekim ayı olağan meclis toplantısında vatandaşlardan gelen imar taleplerine "ilkesel karar" söylemi adı altında kulak tıkandığını ifade eden Çankırı, şunları kaydetti:

"Sayın Soyer ve yönetimi İzmir'de dağın fare doğurmasından başka bir tanım değildir. Bu kentin en acil ihtiyaçlarından biri de planlı bir şehir statüsü kazanmasıdır. Ancak biz plan dedikçe onlar 'pilav' diyor. Bunu da 'ilkesel karar' adı altında yürüttükleri algı ile gerçekleştiriyor. Hangi ilkesel karardan bahsediyorlar? Seferihisar'da kaçak yapılar söz konusu olduğu dönem bu ilkesel kararlar geçerli değil miydi? Her gün sahayı karış karış gezerek nabız yokluyoruz. Bu kentte artık hizmetsizliğe tahammülün kalmadığını görmekteyiz. CHP artık İzmir'de vatandaşın sırtında bıçak misalidir. Buyurgan ifadelerle süregelen durumu korumaya meyilli olan zihniyetin statükocudan hiçbir farkı yoktur."