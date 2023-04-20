AK Parti İzmir milletvekili adayı Çankırı, Tire ve Bayındır'da ziyaretlerde bulundu

Ak Parti İzmir milletvekili ve milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim çalışmaları kapsamında Tire ve Bayındır ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Bayındır Çırpı Semt Pazarı'nı gezen Çankırı, pazar esnafının taleplerini dinleyip, vatandaşlarla bayramlaştı. Çırpı Esnaf Odası ve Esnaf Kefalet Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelen Çankırı, çiçek üreticileriyle de buluştu. Çankırı, Tire'de Gökçeli, Dere ve Cumhuriyet mahallelerinde vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi.

Çankırı, ziyaretlerinde AK Parti iktidarının her zaman esnafın yanında olduğunu ve Kovid-19 salgını sürecinde, esnaf ve sanatkarlara sadece gelir kaybı ve kira desteği olarak 4,6 milyar lira kaynak aktardığını anlattı.

Tarım sigortası ile çiftçinin artık daha güvenli yatırım yaptığını belirten Çankırı, "1238 dekar alanında kurulacak çiçekçilik bölgesinde 47 adet sera işletmesi faaliyet gösterecek olup bitkisel üretim tohum, fide tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi yapılacak. Proje ile 1300 kişi iş sahibi olacak. Hükümetimiz Bayındır'a yatırımlarını sürdürürken, AK belediyecilikle Belediye Başkanımız Uğur Demirezen de yerelde Bayındırlı hemşerilerimizin her ihtiyacını görüyor." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayinde atılan adımların önemini vurgulayan Çankırı, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz bilinçli ve eski Türkiye'de neler olduğunu araştırıp öğrenebiliyor, son 21 yılda kazanımlarımızı da yaşayıp görüyorlar. 21 yıllık iktidarımızda ayrım gözetmeden ülkenin dört bir yanını eserlerle donattık. Birilerinin hayal bile edemeyeceği yatırımları ve atılımlarını AK Parti hükümetleri olarak biz yaptık. Bu yüzdendir ki İHA ve SİHA'ları, Toog'u gördükçe geleceğe çok daha kararlı bakıyorlar. Çünkü teknoloji çağında, bu kuşağı kucaklamak lazım. Bizim AK Gençlik teşkilatımız da bu konuda iri ve diri olarak kendi kuşağıyla topluma karşı politik duruşlarını sergileyebiliyor."