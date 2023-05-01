AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Çamlı, 'AK Parti tabanına doğru muhalefetten kayma var'

Ak Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Hamdi Çamlı, Sultangazi'de esnaf ziyaretleri sonrası yaptığı değerlendirmede, "Ak Parti tabanına doğru muhalefetten kayma var" dedi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili adayları 14 Mayıs seçimlerine doğru saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde bugün AK Parti 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Hamdi Çamlı Sultangazi ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretler sohbet havası içerisinde geçerken Çamlı, vatandaşlardan destek talep etti. İlk olarak bir berber dükkanında esnafla kahvaltı yapan Çamlı ardından ise taksi durağı ziyaretinde bulundu.

Seçim çalışmaları hakkında bilgiler veren Çamlı, "Asrın seçimi olarak nitelendirilen bu seçimin sonuçlarının da asrın seçimine uygun olacağını düşünüyorum. Muhalefet diye değerlendirdiğimiz bugün ki partilerin tamamının tabanında bir çöküş ve memnuniyetsizlik var. Bizim Cumhur İttifakı mahallesinde de bir coşku heyecan görüyoruz. AK Parti tabanına doğru muhalefetten kayma var. Bunu herkes tespit edebilir. Bundan dolayı muhalefetin açıkça Amerika'dan destek alması, seçimi de kazanınca Amerika firmalarına batıya doğru çok şeyler vereceklerini vaat etmesi Kandille birlikte hareket etmeleri kandilin destek vermesi, Kılıçdaroğlu'nun özerk yönetimle ilgili şartnamesi gibi muhalif insanları da 'bir dakika' demeye itiyor. Bütün bunları üst üste koyunca 14 Mayıs akşamı Türkiye'de çok ciddi bir değişim yaşanacağına inanıyorum. 20 yıl önce yaşanan değişimin üstüne çok büyük şevkle konacağının bunun çok daha artacağına ve muhalefetin silineceğini ve bir daha bu tip muhalif tarzının Türkiye'de yaşanmayacağını düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL