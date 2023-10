AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Büyük Filistin Mitingi Öncesi Konuştu

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: "İstanbullular olarak, bu vahşete dur diye hep beraber buradan sesleneceğiz"

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Büyük Filistin Mitingi öncesi yaptığı konuşmada, " bugün saat 15: 00'da İstanbullular olarak, Türkiyeliler olarak bu vahşete dur diye hep beraber buradan sesleneceğiz. Bir an evvel ateşkes olsun diyeceğiz. Gözlerdeki perdeyi, kulaklardaki tıkaçları kaldırmaya çalışacağız" dedi.

AK Parti İstanbul tarafından Atatürk Havalimanı'nda saat 15: 00'da düzenlenecek olan Büyük Filistin Mitingi öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, " İnsanlık tarihinin en güzel günlerin gelişmişliğini yaşamışlığının zannedildiği ve ifade edildiği 21. Yüzyılımızda sayılan ve sayılmayan tarihin bildiğimiz kadarıyla en karanlık günlerini yaşıyoruz. Sadece Gazze karanlığa gömülmüyor. Maalesef Avrupa Birliği, ABD başta olmak üzere dünyada birçok uluslararası örgütün, devlet başkanının, meclislerinin hem gözlerinin kapandığını, hem kulaklarının tıkandığını hem de kalplerin hissizleştiğini görüyoruz. Dün akşam her türlü imkanların kesildiği, karartıldığı, iletişimin kopartıldığı 4-5 saat boyunca sayısı ile tespit edilemeyen bomba ile insanların vahşice çocukların, kadınların ve sivillerin katledildiği bir operasyon bile demek insana zülüm geliyor. Bir vahşete tanık olduk. Avrupa Birliği buna rağmen bir toplantıda ateşkes kararı alın bile diyemiyor. ABD bunun tam tersine teşvik ediyor. Zaten İsrailli yöneticiler bir kehanete inanmışlar. O kehanet neticesinde bitkileri de, insanları da çocukları ve kadınları yok edecekler. Hatta savaşlarını bölge dışına taşırarak büyük İsrail Devleti kurma hayalini ifade eder hale gelmişler. Burada insanlığın vicdanı olarak tüm insanlık, tüm dünya ayağa kalkmış durumda. Başkentler, şehirlerde vicdanı ve kalbi olan her insan İsrail'in bu vahşete dur demek için elinden geleni yapmaya gayret ediyor. İşte biz de bugün saat 15: 00'da İstanbullular olarak, Türkiyeliler olarak bu vahşete dur diye hep beraber buradan sesleneceğiz. Bir an evvel ateşkes olsun diyeceğiz. Gözlerdeki perdeyi, kulaklardaki tıkaçları kaldırmaya çalışacağız" dedi.

Dün akşam vahşetin, zulmün zirve yaptığı geceyi yaşadıklarını ifade eden Kabaktepe, " Kaç kişinin, kaç çocuğun öldüğünü rakamsal olarak bile tespitini yapılamadığı, dün akşam ki saldırılar özellikle anlatacak sözlükte kelime bulmakta zorlandığımız ama vahşetin, zulmün zirve yaptığı geceyi yaşadık. Bir an evvel bunun durması lazım. Durması için de tüm insanlığın ses çıkarması lazım. Uluslararası kurumların gerekli kararları alması lazım. Gerekli yaptırım kararlarını çıkarması lazım. Bizler bugün burada insani olarak yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Siyasi olarak tüm kurumların bu çağrıları yapmalarını bekliyoruz. Uluslararası kurumlar bu vahşetin durması için gerekirse askeri adımların atılması konusunda da Birleşmiş Milletler bir takım çağrılarda ve girişimlerde bulunabilir. Türkiye zaten hemen ateşkes, barış masası garantörlük sistemi devreye girecek sistemi öneriyor. Tüm İstanbullu kardeşlerimizi bu vesile ile bu sesi yükseltmek, ateşkesi zorlamak, Gazze'deki çocukların ölümlerine, hastanelerin yıkımlarına dur demek ve vicdanı olarak da insani olarak da sesimizi ve sözümüzü yükselterek vazifemizi yapmak için saat 15: 00'da Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz" açıklamasında bulundu.