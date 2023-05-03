Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Kapalıçarşı esnafı ile bir araya geldi

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Bu Millet Eserlerine Sahip Çıkacaktır"

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü, seçim çalışmaları çerçevesinde Kapalıçarşı esnafı ile bir araya geldi. Kapalıçarşı esnafına hitap eden Kabaktepe, "85 milyonun takdirini kazanan TEKNOFEST'in gerçekleştirildiği gün, Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı şirketlere peşkeş çekmeyi vadettiler. Bu millet, eserlerine sahip çıkacaktır. Gabar'da petrol çıktı, Karadeniz gazımız çıkıyor. Ekonomik olarak daha da rahatlayacağız, daha da güçleneceğiz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü ve teşkilat mensupları Kapalıçarşı'da esnaf ile bir araya geldi. Tek tek dükkanları gezip vatandaşlar ile sohbet eden Kabaktepe, ardından Milletvekili Adayı Konal'ın Siverekli hemşehrilerini iş yerlerinde ziyaret edip öğle yemeğinde bir araya geldi. Burada Osman Nuri Kabaktepe'ye çarşı esnafı tarafından uzun süredir çerçeveletilmiş bir şekilde saklanan ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da fotoğrafı olan "REKOR MİTİNG" başlıklı gazete kupürü hediye edildi.

"Özgürlüklerimizi sonuna kadar genişleteceğiz"

Burada Kapalıçarşı esnafına hitap eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Ben Kafkas göçmeni ailenin çocuğuyum. Ama şunu biliyorum, biz ninemizin bize okuduğu ninnin türküsünü kendi ana dilimizde söyleyemeyen bir dönem yaşadık. Elhamdülillah şimdi anamızın, ninemizin bize okuduğu ninninin türküsünü de söylüyoruz, kitabını da yazıyoruz, tabelasını da yazıyoruz, ismini de koyuyoruz, her şeyini yapıyoruz. Biz 85 milyon kardeş olarak bu bayrağımızın altında, bu ezanımızın selasının altında, dünyaya da bir kardeşlik örneği, barış örneği, insanlığın sığınacağı son ada olma özelliğini ecdattan aldık, yarına da Allah'ın izniyle taşıyacağız. Özgürlüklerimizi de sonuna kadar genişleteceğiz, savunma sanayimizi de genişleteceğiz, bilişim teknolojimizi de genişleteceğiz, altyapımızı da hepsini yapacağız" dedi.

"Gabar'da bulunan petrole sevinemeyen muhalefet var"

Konuşmasının devamında Kabaktepe, "Bu memlekette Gabar'da bulunan petrole sevinemeyen insan olmamalı diye düşünüyorum. Hangi partiden olursan ol, kime oy vereceksen ver, Karadeniz'de çıkan gaz, Gabar'da çıkan petrol bu memleketin 85 milyon evladının malıdır. Bunu alkışla, buna sevin, bundan hüzün duyma. Şimdi bakın Karadeniz'de gaz çıktı. Elhamdülillah bu ay faturalarımıza yansımayacak. Bir yıl boyunca da mutfağa, sıcak suya 0 TL ödeyeceğiz. Şimdi Gabar'da petrolümüz çıktı. Cumhurbaşkanımızın konuşmasından benim edindiğim daha da devamı gelecek. Belki bir iki yıl içerisinde Akdeniz'de, Doğuda, Güneydoğuda, Karadeniz'de yaptığımız çalışmalarda enerjide bağımsız hale gelebiliriz. Sen ondan sonra gör bizi kimse tutabilecek mi? Bugün de dedim ki arabamızı yaptık. Arabamıza karşı çıkıyorlar, uçağımızı yaptık, uçağımıza karşı çıkıyorlar ve dedim TEKNOFEST tüm dünyanın beğendiği 85 milyonun beğendiği TEKNOFEST'in Atatürk Havalimanında gerçekleştirdiği gün havalimanımızı başkalarına vereceklerini konuşuyorlar. Bu millet Devrim arabasını devirdiniz belki o gün ses çıkaramadı, Nuri Demirağa'nın uçak fabrikasını kapattınız o gün demokratik olarak ses çıkarılamadı, ama bugün gökyüzünde bu memleketin çocuklarının ürettiği Hürkuşlar uçacak ve TOGG'u da, SİHA'yı da, ANKA'yı da, KAAN'ı da hiç kimse merak etmesin yemelerine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sahada vatandaşlarımız bizi inanılmaz motive ediyor"

Vatandaşların kendilerini inanılmaz motive ettiğini dile getiren Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü, "Sahada muhteşem bir teveccüh var. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir destek ve sevgi var. Halk tamamen Anadolu irfanıyla olan biteni çok güzel anlıyor. Büyük bir coşkuyla dimdik durarak, birlikte inşallah 7 Mayıs'taki mitingimizde rengini gösterecek olan vatandaşlarımız bugün bizi de inanılmaz motive ettiler. Hepsi bizden daha çok durmak yok yola devam diyorlar. Tam bir destekle inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı zafere taşırken güçlü bir meclisle en yüksek sayıda milletvekili sayımızla da inşallah zaferimizi ilan edeceğiz" şeklinde konuştu.

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