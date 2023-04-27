AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den dikkat çeken paylaşım: 'Türkiye kazanacak, vesayet zihniyeti kaybedecek'

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile seçmenlere seslendi. "14 Mayıs seçimlerinin kazananı Türkiye olacak" vurgusu yapan Kabaktepe, "İktidar olursak ilk iş; İHA ve SİHA projelerine son vereceğiz diyenler kaybedecek, yerli ve milli savunma sanayi için ömürlerini vakfedenler kazanacak. Devrim otomobilini engelleyenler kaybedecek, devrin otomobilini yapanlar kazanacak. Vesayet sevdalıları kaybedecek, 85 milyon kazanacak" dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 14 Mayıs seçimleri öncesinde seçmenlere seslendi. Sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına dikkat çeken Kabaktepe, yerli ve milli savunma sanayi projeleri, yerli enerji üretim hamleleri, tam bağımsız Türkiye vizyonu başta olmak üzere pek çok alanda yedi düvele karşı mücadele edildiğine vurgu yaptı. Kısa sürede milyonlarca görüntülenme alan paylaşım, pek çok kullanıcı tarafından da kişisel hesaplarında paylaşıldı.

"Milletimiz, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle 14 Mayıs'ta sandıklara gidecek"

"Kıymetli kardeşim, Türkiye'miz milletimizin istikbalini derinden etkileyecek önemli bir seçimin eşiğinde. Büyük bir mücadelenin, yeni bir yüzyılın, güçlü bir dönemin şafağındadır. Milletimiz, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle 14 Mayıs'ta sandıklara gidecek. Bir kez daha en güçlü sadayla AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan diyecek. İstikrarın devamının, ülkemizin yeniden şahlanışının işaret fişeğini atacaktır" ifadeleriyle sözlerine başlayan Kabaktepe, "Değerli kardeşlerim; agah olunuz, dikkat buyurunuz. 14 Mayıs'ta esareti reel politik zannedenler, küresel güçlerden 'aferin' bekleyenler kaybedecek. Değerlerinden, istikametinden taviz vermeyenler, bağımsızlıklarından vazgeçmeyenler kazanacaktır. 14 Mayıs'ta Türk askerinin Karabağ'da, Libya'da, mavi vatanda ne işi var diyenler kaybedecek, hakkını almak için kardeş toplumlara koşmak için yedi düvele karşı mücadele verenler kazanacaktır. 14 Mayıs'ta iktidar olursak ilk iş İHA ve SİHA projesine son vereceğiz diyenler kaybedecek, dik bir duruş ile milli savunma sanayine gövdelerini koyanlar, ömürlerini vakfedenler kazanacaktır. 14 Mayıs'ta 'Devrim otomobilini' engelleyen zihniyet kaybedecek, devrin otomobili olan Togg'u yollara revan edenler kazanacaktır. 14 Mayıs'ta Ayasofya müze kalmalı diyenler kaybedecek, zincirlerini kırıp Ayasofya'yı yine yeniden özgürlüğüne kavuşturanlar kazanacaktır. 14 Mayıs'ta henüz 15 yaşındayken linç edilerek öldürülen Yasin Börü evladımızın katillerine sahip çıkanlar kaybedecektir" ifadelerini kullandı.

"14 Mayıs'ta milletimizin karşısında duran vesayet sevdalıları her zamanki gibi kaybedecek, 85 milyon kazanacak"

Adaletten ayrılmayan, bedeli ne olursa olsun Hakk'tan ve haklıdan yana olanların kazanacağını söyleyen Kabaktepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs'ta daha hayatının baharında görevi başında kanı dökülerek şehit edilen Aybüke öğretmenin katilleri ve işbirlikçileri kaybedecek, mahzun, mazlum ve mağdurların hesabını soranlar kazanacaktır. 14 Mayıs'ta FETÖ'den, PKK'dan, PYD'den, DEAŞ'tan medet umanlar kaybedecek, hesapsız, pazarlıksız, amasız vatan- millet aşkı ile yanan, bayrak sevdası ile yürüyenler kazanacaktır. 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun ittifakı kaybedecek, 21 yıldır yapılan güzellikleri gören, hakkı teslim eden vefalı aziz milletimiz kazanacaktır. Kıymetli kardeşlerim, 14 Mayıs'ta kardeşliğimiz, 14 Mayıs'ta tarihimiz istikbalimiz, gencimiz, kadınımız, emeklimiz, işçimiz, memurumuz, bütün renklerimiz, yani 14 Mayıs'ta milletimizin karşısında duran vesayet sevdalıları her zamanki gibi kaybedecek, 85 milyon insanımızın tamamı kazanacak." - İSTANBUL