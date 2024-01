Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum projelerini açıklayacağı tarihi açıkladı

Kurum: "Perşembe günü saat 11.00'de büyük bir coşkuyla, İstanbullularla paylaşıyor olacağız"

"Bizim gündemimiz İstanbul olacak, İstanbullular olacak ve İstanbul'un sorunları olacak"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, projelerini açıklayacağı tarihi açıkladı. Kurum, 25 Ocak Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi'nde geniş katılımlı bir tanıtım toplantısıyla projelerini anlatacak. Murat Kurum "Perşembe günü saat 11.00'de büyük bir coşkuyla, İstanbullularla paylaşıyor olacağız. Ardından 3 lansmanımız daha olacak. Bizim gündemimiz İstanbul olacak, İstanbullular olacak ve İstanbul'un sorunları olacak. Bu motivasyonla da lansmanımızı 25'i itibariyle başlatıyor olacağız" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum Beşiktaş esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kurum'a İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım Turan, MHP Beşiktaş İlçe Başkanı Abdülkadir Öztürk, AK Parti Beşiktaş ilçe Kadın Kolları Başkanı Melahat Var, AK Parti Beşiktaş İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melike İlkay Ergül, Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper eşlik etti. Kurum esnaf ziyareti sırasında ise Beşiktaş çarşıda bulunan bir çiçekçiden çiçek alarak basın mensuplarına ve vatandaşlara hediye etti. Murat Kurum çarşıda bulunan vatandaşlar ve esnafla el sıkışıp sohbet etti. Kurum, çarşıda bulunan bir manavda ki esnafın mandalina ikramını geri çevirmeyip hem vatandaşlara ikram etti hem tadına baktı. Beşiktaş'ta bulunan Balıkçılar Çarşısı'nı da ziyareti sırasında basın açıklaması yapan Kurum 25 Ocak Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi'nde geniş katılımlı bir tanıtım toplantısıyla projelerini anlatacak.

"Lansmanımızı 25'i itibariyle başlatıyor olacağız"

Bir gazetecinin lansmanınız ne zaman olacak sorusunu yanıtlayan Kurum "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ilçe belediye başkan adaylarımızı İstanbullu hemşerilerimize ilan ettiler. Artık sahada milletimiz için İstanbullular için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da koşturmaya devam edecekler. 31 mart gecesine kadar Cumhur İttifakı'mızla birlikte İstanbul'un her yerinde bugüne kadar olduğu gibi olmaya devam edeceğiz. Bugün Beşiktaş'tayız. Sokaktaki heyecanı ve motivasyonu görüyoruz. 31 Mart'ta büyük bir zaferi de İstanbullularla birlikte kazanıyor olacağız. İstanbullular artık değişim bekliyor ve bu değişimi sokakta her yerde görüp şahit oluyorsunuz. Bu motivasyon bizi de çok heyecanlandırıyor. İstanbulluların bugün yaşadığı işte trafik problemiyle alakalı, buradaki güvensizlikle alakalı, hizmet değil eser değil de sosyal medya belediyeciliğiyle alakalı şikayetlerini de hep görüyoruz. Algı belediyeciliğiyle alakalı rahatsızlıklarını görüyoruz . Şunu duymak çok güzel. Biz sizi biliyoruz, siz söylediğinizi yapıyorsunuz. Hem bakanlığınız döneminde hem genel müdürlüğümüz döneminde bunu yaptınız biz şahidiz. Malatyalısı, Elazığlısı, Giresunlusu, Trabzonlusu, Bartınlısı Kastamonulusu bizi orada gördü. Bizim söylemlerimiz ile alakalı herhangi bir tereddütleri yok. Çünkü yaptık, yapacağız ve bu anlayışı sadece İstanbul'umuz için sergileyeceğiz. Burada aylardır bilim insanlarımızla yapmış olduğumuz çalışmaları İstanbullu hemşerilerimize perşembe günü saat 11.00'da büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla, büyük bir katılımla, sivil toplum örgütlerimizin, muhtarlarımızın, derneklerimizin katılımıyla tüm İstanbullularla paylaşıyor olacağız. Ardından 3 lansmanımız daha olacak. Hem deprem dönüşümüyle alakalı, hem trafik çilesini ortadan kaldıracak çözümlerimiz ile alakalı, hem de İstanbul'un yeşilini arttıracak, mavisini koruyacak ve paylaşan İstanbul'u sosyalleşen, mutlu olan İstanbul'u anlatacak projelerimizi de detaylı bir şekilde diğer lansmanlarımızda anlatıyor olacağız. Bizim gündemimiz İstanbul olacak, İstanbullular olacak ve İstanbul'un sorunları olacak. Bu motivasyonla da lansmanımızı 25'i itibariyle başlatıyor olacağız" dedi.

"Birçok mega projemiz olacak"

Lansmanla başlatacak mega proje olacak mı sorusunu yanıtlayan Murat Kurum "Birçok mega projemiz olacak. İstanbulluların sorunlarını ortadan kaldıracak irade olacak. Bu iradeyi atarken çok yönlü bir irade ortaya koymuş olacağız. Bu irade bir sistem dahilinde atılıyor olacak. Bir projeyi gerçekleştirirken her yönüyle sosyal boyutuyla, idari boyutuyla, oradaki ekonomik boyutuyla ve insani boyutuyla değerlendiriyor olacağız. Burada iş yapmak çile haline gelmeyecek. İstanbullular kendilerini endişe içerisinde hissetmeyecek. Risksiz endişesiz problemsiz ve eşsiz bir İstanbul'u bu projelerin her safhasında görecekler. Burada hem yönetim anlayışıyla hem iş yapma anlayışıyla aslında bir sistemi ortaya koyuyor olacağız. Sadece bir proje ve bir eser olarak bakmayacağız. Açıklayacağımız as olan projeler değil sistemdir. Buradaki sistemi anlatıyor olacağız. Projelerimizle birlikte de sistemle İstanbul'a bakış açımızı tüm İstanbullularımızla paylaşıyor olacağız" şeklinde konuştu.

"Bir işi yaparken öncelik neyse milletimiz bizden ne bekliyorsa onu yapacağız"

Mega projelerden biri kanal İstanbul mu sorusunu yanıtlayan Murat Kurum "İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik, bunu ifade ettik. İstanbul halkı neyi istiyorsa neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız. Bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak. Bir işi yaparken öncelik neyse milletimiz bizden ne bekliyorsa onu yapacağız. Milletimizin bizden beklemediği dedikodularla, iftiralarla İstanbul'un gündeminde olmayan işlerle uğraşmayacağız. Altını çizerek ifade ediyoruz tek gündemimiz İstanbul olacak" ifadelerini kullandı.