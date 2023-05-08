AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Karagöz,'14 Mayıs'ta yeni bir bayram yaşatacağımıza inanıyoruz'

Bahçelievler'de esnaf ziyaretlerinde bulunan AK Parti İstanbul 3'üncü bölge Milletvekili adayı Necati Karagöz, " Türkiye'mize 14 Mayıs'ta yeni bir bayram yaşatacağımıza inanıyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili adayı Necati Karagöz 14 Mayıs'a 6 gün kala seçim çalışmalarına Bahçelievler'de devam etti. Hürriyet Caddesi ve Ahmet Yesevi Caddeleri üzerine esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Karagöz'e AK Parti İlçe Teşkilatı mensupları da eşlik etti. Karagöz'e ziyareti sırasında vatandaşlar tarafından da ilgi gösterildi.

Çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Karagöz, "Günlerimiz sayılı. Sayın Cumhurbaşkanımızı örnek olarak bizlerde dakika dakika, saat saat en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü sorumluluğumuz çok ağır. Aldığımız her bir destek bizlerin sorumluluğunu daha da artırmakta. Dünkü mitingden sonra yorulmayı hiç düşünmedik, tam tersi halkımızın bu teveccühünün artarak devam ettiğini gördükten sonra bu sorumluluk ile daha fazla çalışmamız gerektiğine kanaat getirdik. Bugün Bahçelievler ilçemizin Hürriyet Mahallesi'ndeyiz, her şey mükemmel. Allah'ın izni ile çok iyi bir sonuçla Türkiye'mize 14 Mayıs'ta yeni bir bayram yaşatacağımıza inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL