Üye Girişi
Haberler
Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
Muhalefeti Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
HTŞ lideri Colani ABD'den tek bir şey istemiş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş!
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı

AK Parti Isparta 8. Olağan İl Kongresi yapıldı

AK Parti Isparta 8. Olağan İl Kongresi yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Gezi Parkı sürecinde milletin seçmiş olduğu hükümete meydan okuyanlara karşı demokrasimize sımsıkı sahip çıkarak cevap verdik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Gezi Parkı sürecinde milletin seçmiş olduğu hükümete meydan okuyanlara karşı demokrasimize sımsıkı sahip çıkarak cevap verdik. 7 Şubat MİT krizi, 17-25 Aralık süreçlerinde yine seçilmiş olan hükümete ve iradeye meydan okudular asla teslim olmadık." dedi.

Sırakaya, Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Isparta 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çıktıkları yolda, duruşlarından ve çizgilerinden asla taviz vermediklerini söyledi.

Zaman zaman zorluklarla karıştıklarını ve rüzgarın yönüne göre yön değiştirenlerden asla olmadıklarını belirten Sırakaya, "Makama, mevkiye göre hareket eden bir zihniyetin temsilini yapmadık. Kolaya değil, zora talip olduk. Milletimizin göstermiş olduğu teveccühü, ilgiyi, alakayı, yanlış yorumlayarak mütekebbir bir anlayışa kapılan zihniyeti asla temsil etmedik." diye konuştu.

Sırakaya, milletin AK Parti'yi sürekli büyüttüğünü, kendilerinin de gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimize mahcup olacak hiçbir davranış içerisinde olmadık. Bu yollardan kolay geçmedik. Gün oldu milletin önünü, milletin iradesini darbelerle kesmeye çalıştılar. Darbecilere meydan okuduk. Gün oldu terör ve teröristlere karşı canımızı ortaya koyduk. Gün oldu tepkisini bu milletin üzerinde gören elitlik zihniyetle mücadele ettik. Gün oldu bürokratik oligarşi ile mücadelemizde bulunduk. Emperyalistlere ve onların taşeronluğunu üstlenen kişilere bu memleketin asla sahipsiz olmadığını gösterdik."

Darbeci zihniyetin gece yarısı yayınladıkları bildirileri gündüz dürüp bükerek çöpe attıklarını belirten Sırakaya, şunları kaydetti:

"Gezi Parkı sürecinde milletin seçmiş olduğu hükümete meydan okuyanlara karşı demokrasimize sımsıkı sahip çıkarak cevap verdik. 7 Şubat MİT krizi, 17-25 Aralık süreçlerinde yine seçilmiş olan hükümete ve iradeye meydan okudular, asla teslim olmadık. En son 15 Temmuz ihanet sürecinde bomba yağdıran uçakları sinsice, kahpece hayasızca, arsızca bu millete namlularını çevirerek, bu millete kurşun sıkan FETÖ terör örgütüne karşı milletimizle sırt sırta vererek onlara meydanı dar ettik."

Sırakaya, milletle sırt sırta vererek, bu darbeye teşebbüs edenlerin, ruhunu bir dolara satan terör örgütü mensuplarının tüm çalışmalarını akamete uğrattıklarını söyledi.

"AK Parti, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatıdır"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise Ispartalıların AK Parti'nin kurulduğu andan itibaren her zaman yanında olduğunu ifade etti. AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"AK Parti'yi milletin kendisi kurmuştur. Tabelasını Cumhurbaşkanı'mız asmıştır. O yüzden milletimizin gönlündeki yeri çok farklıdır, yeri çok kıymetlidir. AK Parti, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatıdır. Geleceğin, umudun adıdır. İnşallah daha nice yıllar hep beraber bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Türkiye'yi nereden alıp, nereye getirdiğimizi en iyi sizler biliyorsunuz. Milletimizin verdiği destek de bunun en büyük işareti. Bu ülkeyi sadece dış güçlerin bir pazarı olarak gören bir anlayış vardı. Bu ülkede devlet memurları maaşını ödeyebilmek için bu ülkenin başbakanları, Avrupa ülkelerinde 'Bir aylık maaş ödeyemiyorum. Bize kredi verin, borç verin' diye kapı kapı gezdi. 'Yapamaz' denilen, yarım bırakılan hayalleri gerçekleştiren partinin adı AK Parti'dir, liderinin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Politika
img

Paraya para demeyecekler
img

Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
img

Muhalefeti Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken 'Türkiye' detayı
Suriye'deki peş peşe atamalarda "Türkiye" detayı
Canlı anlatım! Bomboş kaleye gol kaçtı
bomboş kaleye gol kaçtı! Tempo bir an olsun düşmüyor
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'na sunuldu
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'nda!
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.