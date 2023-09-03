AK Parti İl Başkanının Oğlu Silahlı Saldırıya Uğradı, Şüpheliler Yakalandı

Şanlıurfa'da AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu Mehmet Mücahit Delioğlu, bir kafenin önünde tartıştığı 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Delioğlu'nun ifadesinde saldırganları tanımadığı belirtildi. Polis ekipleri, saldırganların eşkalini ve kaçış güzergahını tespit ederek yakaladı.

ŞANLIURFA'da AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu Mehmet Mücahit Delioğlu'nu tabancayla ayağından yaralayarak kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu aynı zamanda Judo Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi olan Mehmet Mücahit Delioğlu, bir kafenin önünde tartıştığı 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu tabancayla ayağından yaralanan Delioğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Delioğlu'nun polise verdiği ifadesinde kendisini yaralayan saldırganları tanımadığını ifade ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mücahit Delioğlu'nu vuran iki kişinin eşkalini ve kaçış güzergahını mobesa kameralarıyla tespit etti. Yaralama olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, iki şüpheliyi kaçtıkları otomobil ve tabancayla yakaladı.

VALİLİK ŞÜPHELİLERİN YAKALANDIĞINI DUYURDU

Şanlıurfa Valiliği AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlunu yaralayan 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada; "02.08.2023 tarihinde saat 18: 30 sıralarında Şanlıurfa Merkezde M.M.D. isimli vatandaşımızın silahla yaralanması olayının şüphelisi olarak aranan iki kişi olayda kullanılan araç ve silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışma sonucunda yakalanarak göz altına alınmıştır" denildi.