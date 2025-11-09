İbrahim Sencer Selmanoğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanlığına Atandı

Ak Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, "Beni bu onurlu göreve layık gören, dünya lideri, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Elazığ'da yeni bir hizmet dönemini hep birlikte başlatacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Elazığ İl Başkanlığına atanan İbrahim Sencer Selmanoğlu, bugün kente gelerek göreve başladı. Havalimanında partililer ve vatandaşların yoğun katılımıyla karşılanan Selmanoğlu, açıklamalarda bulundu.

Bu kutlu çatının altında, olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, "Bugün burada, AK Parti Elazığ İl Başkanlığımızda, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren anlamlı bir buluşmada bir aradayız. Sözlerime başlarken, beni bu onurlu göreve layık gören, dünya lideri, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız SaRecep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu dava, sadece bir siyasi hareket değil, milletin iradesini, umudunu ve geleceğini temsil eden büyük bir yürüyüştür. Bu kutlu davanın bir neferi olmanın gururunu yüreğimde hissediyor, bizi bu göreve layık gören liderimize bir kez daha sadakat ve vefa duygularımı en içten şekilde ifade ediyorum. Bugün buradan hep birlikte güçlü bir ses verelim. Biz hazırız, kararlıyız, inançlıyız diyelim. Elazığ teşkilatı, dimdik ayakta diyelim. Elazığ teşkilatı, 2028 hedeflerine hazır diyelim ve liderimizin davasına aziz şehrimizden güçlü bir omuz verelim. Allah'ın izniyle, cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Elazığ'da yeni bir hizmet dönemini hep birlikte başlatacağız. Bu kutlu yolculukta sizlerin desteğini en güçlü şekilde hissedeceğime tüm kalbimle inanıyorum. Genç kardeşlerim sizler bu ülkenin geleceği değil, bugünün gücüsünüz. Sizler bu davanın enerjisi, heyecanı, geleceğisiniz. Sizlerle birlikte Elazığ'ın her sokağında yeniden diriliş ruhunu yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kadın Kollarının bu davanın kalbi ve vicdanı olduklarının da altını çizen Başkan Selmanoğlu, "Ev ev dolaşan, gönüllere dokunan, dualarla bu hareketi büyüten sizlersiniz. Sizlerle birlikte inşallah AK Parti bayrağını her haneye dikeceğiz. Biz bir oldukça, birbirimize kenetlendikçe, hiçbir güç bu davanın önünde duramayacaktır. Elazığ bizim için sadece bir şehir değil, bir vefa, bir kadirşinaslık, bir ahde sadakat diyarıdır. Elazığ, tarihten bugüne sözünün eri olmuş insanların memleketidir. İşte bu yüzden biz Elazığ'a hizmet ederken, yalnızca taş üstüne taş koymayı değil, gönülden gönüle köprü kurmayı hedefliyoruz. Biz bu şehrin sokaklarında büyüdük, bu şehrin insanının yüreğiyle yoğrulduk. ve biliyoruz ki, Elazığ'a hizmet etmek, gönülden bir borçtur. Görev süremiz içerisinde Elazığ'ımızın her köşesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye gayret göstereceğiz. Kapı kapı gezeceğiz, her haneye dokunacağız. Milletimizin derdini dinleyecek, çözümü birlikte üreteceğiz. İstişareye önem verecek, kararları ortak akılla alacağız. Çünkü bu çatı altında görev yapan teşkilatımızın her bir ferdi, bu büyük yürüyüşün vazgeçilmez bir parçasıdır. Unutmayalım, biz bir oldukça, diri oldukça, bu davanın önünde hiçbir engel duramayacaktır. Elazığ teşkilatı dimdik ayakta durduğu sürece, AK Parti'nin hizmet sancağı bu şehirde dalgalanmaya devam edecektir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim çıktığımız bu kutlu yolda bizleri muvaffak eylesin" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ