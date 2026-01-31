Özlem Zengin: Dünyadaki Vicdani Travma Karşısında Kenetlenmenin Gücü

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında dünyanın büyük bir vicdani travma yaşadığını, insanların en büyük gücünün birbirine kenetlenmek olduğunu söyledi.

Zengin, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı 114. Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, uzun zamandır siyasetin içinde olduğunu, siyasette hakikatin kimsenin umrunda olmadığını, herkesin şov siyaseti yaptığını belirtti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 23 Ocak'ta gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulunda, kürsüye kartondan yapılan tabut ve mezar taşı ile çıkmak istediğini hatırlatan Zengin, "Yani akıl mantık alıyor mu? İnsan tabutla kürsüye çıkmak ister mi? Hepiniz cenaze namazlarına gidiyorsunuz. Bir tabut koltuğun altına alınır mı? Her şeyin bir yapma usulü var. Bir adabı var." ifadelerini kullandı.

Dünyanın içinde bulunduğu zamanın hızlı bir dönüşüm zamanı olduğunu ve bilinen dengelerin yok olduğunu dile getiren Zengin, Birleşmiş Milletler (BM), NATO gibi kurumların işlevsizliğinin dünyanın gözü önünde 70 bin insanın öldürülmesine sessiz kalmalarıyla görüldüğünü kaydetti.

Zengin, şöyle konuştu:

"Böylesi bir travma karşısında insanlar, bizler yapayalnız bir dünyada yaşıyoruz. Bu yapayalnızlık içerisinde bir tane güç var, birbirimize olan kenetlenmemiz. ve bu kenetlenme ile beraber bir taraftan dünyaya itiraz etmek, Cumhurbaşkanımız böyle yapıyor. Dünyanın sistemine itiraz ediyor. Bütün bu kurumların ne kadar işlevsiz olduğunu liderlere değil aslında dünya insanına sesleniyor. Bence şu anda en büyük güç sivil insanların gücü. Çünkü sivil insanların bir korkusu yok. Bir hesabı, kitabı da yok. Sivil insanlar bakıyorlar doğruya doğru, eğriye eğri, yanlışa yanlış. Hakikat neyse onu söylüyorlar."

Şu anda dünyadaki insanların sakinlik, huzur ve sükunet istediğine değinen Zengin, "İnsanlar evinde yemeğini yerken televizyonda, Filistin'de, Gazze'de insan öldürüldüğünü görmek istemiyor ve vicdanen bundan rahatsızlık duyuyor. Kendi ülkesinde sesini yükseltiyor." dedi.

Zengin, insanların aradığı güven ortamı ve sükunetin sembolünün lider olarak Recep Tayyip Erdoğan, parti olarak ise AK Parti olduğunu, Türkiye'nin Erdoğan'a geçmiş 20 yıldan daha fazla ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin nüfusunun ve toplumsal ihtiyaçların yıllar içinde değiştiğini, taleplerin arttığını ve çeşitlendiğini, bu dönüşüme paralel olarak siyasetin de kendini yenilemesi gerektiğini ifade eden Zengin, muhalefet partilerinin hayatın içinden problemleri gündemlerine almadıklarını söyledi.

Zengin, şöyle devam etti:

"Onların bir sorumluluğu yok. Bugün yaptığı şeyin yarın bugün ülkemize nasıl bir maliyet getirdiğini hesaplamakla mükellef hissetmiyor kendini. Bir tür şov. Ama hakikat dediğiniz zaman bugün elinizdeki ne varsa bunu değerlendirmek, bugünü yaparken, inşa ederken aynı zamanda yarın bunun maliyetinin ne olacağını hesaplamak, işte bunlar yönetimi iradesiyle muktedir olmakla alakalı bir şey. O sorumluluğu üzerinizde hissetmekle alakalı bir şey."

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Zengin ve protokol üyeleri, muhalefet partilerinden AK Parti'ye geçen yeni üyelere rozet taktı.