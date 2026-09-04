Manisa'da 4 Yeni Okul ve Sağlık Yatırımları

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da yapımı tamamlanan okullarda incelemelerde bulundu, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temel atma törenine katıldı.

Manisa programı kapsamında Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret eden Yenişehirlioğlu, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yenişehirlioğlu, daha sonra yapımı tamamlanan Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde 8 derslikli Bala Sultanlar Anaokulu ile Aybalam Anaokulu ve 24 derslikli Akıncılar İlkokulu ile Parti Pehlivan Ortaokulu'nu inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Yenişehirlioğlu, Akgedik Mahallesi'nde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 2 anaokulu, 1 ilkokul ve 1 ortaokul olmak üzere 64 derslikten oluşan 4 yeni okulun hizmete sunulacağını söyledi.

Okul yaparken yalnızca bina inşa etmediklerini dile getiren Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızla tarihimiz, kültürümüz ve medeniyetimiz arasında bağ kuruyoruz. 'Bala Sultanlar' ve 'Aybalam' isimleriyle evlatlarımıza duyduğumuz sevgiyi ve kıymeti, 'Akıncılar' ismiyle cesareti, öncülüğü ve yeni ufuklara yürüme idealini, 'Parti Pehlivan' ismiyle de Milli Mücadele'mizin yerel kahramanlarından birinin vatan sevgisini geleceğimizin teminatı gençlerimize taşıyoruz. Bugün burada 4 okul, dört isim ve dört fidanla aslında tek bir mesaj veriyoruz: Kökümüz mazide, gözümüz atide."

Yenişehirlioğlu, okulların öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve Manisa'ya hayırlı olmasını diledi.

"Güçlü ve erişilebilir sağlık hizmeti sunacağız"

Yenişehirlioğlu daha sonra Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'ndeki 10 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temel atma törenine katıldı.

Burada konuşan Yenişehirlioğlu, Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı yatırım programında yer alan proje ihalesinin 12 Ağustos'ta gerçekleştirildiğini, sözleşmenin ise 31 Ağustos'ta imzalandığını söyledi.

Merkezde ilk etapta 3 hekimin hizmet vereceğini aktaran Yenişehirlioğlu, "Akgedik'in nüfus artışına bağlı olarak poliklinik kapasitesi de artırılabilecek. Bunun yanında 112 istasyonumuzla mahallemizde 7 gün 24 saat ambulans hizmeti sunulması planlanıyor. Sağlık Bakanlığımızın yatırımları sayesinde Akgedik'in büyüyen nüfusuna daha hızlı, güçlü ve erişilebilir sağlık hizmeti sunacağız." ifadelerini kullandı.

Programda Yenişehirlioğlu'na AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, ilçe başkanları ile kurum müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA