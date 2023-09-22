AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Nizip ilçesinde incelemelerde bulundu

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Gaziantep'in Nizip ilçesinde incelemelerde bulundu.

Gül, ziyaretler kapsamında yapımı devam eden Gaziantep-Nizip ile Nizip-Birecik kara yolunda çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Başkanvekili Gül, burada AA muhabirine, Gaziantep'e önemli yatırımların yapıldığını belirtti.

İlçede çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Gaziantep'e çok önemli yatırımlar yapılıyor. Nizip ilçemizde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalarımızı yerinde inceleme fırsatı bulduk. Yapılan yatırımlar bölge açısından gerçekten çok önemli bu önemli yatırımlardan biri de 50 kilometrelik Gaziantep-Nizip yoluydu burası daha önce meydana gelen kazalar nedeniyle ölüm yolu olarak adlandırılıyordu ancak yapılan çalışmalar ile biz bu yoldaki kötü izlenimi Allah'ın izniyle bitirmiş durumdayız. Yolumuz yeni haliyle daha güvenli ve daha modern bir hal aldı."

Karkamış-Nizip kara yolunda da çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gül, "Yol medeniyettir bu medeniyeti de hükümetimiz en güzel şekilde sunmuş ve sunmaya devam ediyor. Yine stratejik bir öneme sahip olan Karkamış-Nizip yolunda da çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda Nurdağı- Gaziantep yolumuz belli çalışma yapıldı o konuyla ilgili yetkililerimizden bilgi aldık kamulaştırma süreçleri devam ediyor bu yolumuzda bizim için çok önemli. Tüm milletvekili arkadaşlarımız, belediyelerimiz ve ekiplerimizle birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyaretlere, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Muharrem Cankesen ve ilgili birim amirleri eşlik etti.