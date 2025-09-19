AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Hatay'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle 86 milyon bir ve beraber olarak güçlü ve bir oldukça Türkiye daha da geleceğe, Türkiye Yüzyılı'na daha emin adımlarla ilerleyecektir." dedi.

Gül, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programda, büyük acılar yaşanan 6 Şubat 2023'teki depremlerinden en çok etkilenen ilin Hatay olduğunu söyledi.

Hatay'ın yeniden imarıyla ilgili hükümetin, tüm bakanların canla başla çalıştığını belirten Gül, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kabinedeki en önemli gündem başlığı, Hatay'ımızın, deprem şehirlerimizin yeniden imarı ve inşası olmuştur, hala da öyledir. Yani Hatay'ımızda bir vatandaşımız daha dışarıda kalmayıncaya, evine yerleşinceye kadar tüm hükümetimiz, Cumhurbaşkanı'mız bu hususta kararlı bir motivasyonuyla, talimatlarıyla canla başla çalışmakta." diye konuştu.

Gül, tüm yaraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle saracaklarını ifade etti.

"CHP'yi karakola taşıyan bir ana muhalefet var"

Türkiye'nin geleceğine dair vizyon sunacak bir ana muhalefetin bulunmadığını belirten Gül, şöyle devam etti:

"Biz AK Parti olarak inşa faaliyetlerimizi, Türkiye'nin yeniden imarını yaparken, taş üstüne taş koyarken, Türkiye'de muhalefete bakıyoruz. Muhalefet ne yapıyor? Muhalefet de kendi genel merkezinde, her odasında ayrı bir kliklerle iktidara taşımak yerine CHP'yi karakola taşıyan bir ana muhalefet var. Türkiye demokrasisinde birçok mesafe katettik ama gerçekten iktidara, Türkiye'nin geleceğine dair vizyon sunacak bir ana muhalefetten hala yoksunuz. Bu, aslında ülkemizin, demokrasimizin de çok büyük bir eksiğidir, demokrasi açığıdır Türkiye'de ana muhalefetin yetersizliği, bunu üzülerek izliyoruz. Bakıyorsunuz, mahkemede işte şikayetçi CHP'li, şikayet edilen CHP'li, gelen CHP'li, tanık CHP'li. Buradan AK Parti'ye yönelik bir töhmet altında bırakılmasını, AK Parti'ye ithamda bulunmasını da kabul etmiyoruz. Bütün tarafların CHP'li olduğu bir yerde AK Parti'ye bu anlamda bühtanı asla ama asla kabul etmiyoruz."

"İsrail'in anladığı güçtür"

Gül, bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de, herkesin canını yakan Netanyahu hükümetinin soykırımının devam ettiğini dile getirdi.

Filistin'de, Gazze'de masum insanların, çocukların, kadınların hayatlarının baharında susuzluktan, açlıktan yaşamlarını yitirdiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Bütün dünyanın gözü önünde, 8 milyar insanlığın bir sınavdan geçtiği bu Gazze'deki soykırımı bütün insanlık maalesef izlemekte, seyretmekte ama İsrail'in anladığı güçtür ve bu soykırım adeta sıradanlaştırılmaya çalışılmaktadır ama biz Türkiye olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız, işte önümüzdeki günlerde yine New York'ta Birleşmiş Milletler'de, bu Filistin davasının her zaman yanında olan Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye yine Filistin davasının yanında olmaya devam edecektir. Kudüs'ü bu anlamda işgalin değil, adaletin şehri olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz ve Netanyahu'nun, katil Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ismini ağzına alması asla kabul edilir değil, zehirli diline alet etmesini asla kabul etmiyoruz."

"Terörsüz Türkiye" süreci

"Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıyla tamamlanması için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle 86 milyon bir ve beraber olarak güçlü ve bir oldukça, Türkiye daha da geleceğe, Türkiye Yüzyılı'na daha emin adımlarla ilerleyecektir. Alevi'nin, Sünni'nin kardeşliğini, komşuluğunu, akrabalığını, aynı sofrada ekmeği paylaşmasını binlerce yıldır bu topraklarda nasıl olduysa sürdürmeye devam edeceğiz. Bu ekmeği bölüşmemizi, paylaşmamızı çekemeyenler var ama bunu engellemede kimse başarılı olamayacak. Biz yine aynı sofrada oturacağız, aynı ekmeği paylaşacağız, o sofrada otururken kimsenin kimliğine de bakmadan, ötekileştirmeden beraber o sofrayı, ekmeğimizi büyüteceğiz."

Gül, Türkiye'yi her alanda daha da güçlü kılacaklarını kaydetti.