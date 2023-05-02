AK Parti Grup Başkanı Yılmaz: 'Yanlış sollama hayat götürür, yanlış oylama zulme düşürür'

Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, seçim çalışmaları çerçevesinde Erzincan'a geldi. AK Parti Erzincan İl Başkanlığı'nın seçim ofisi önünde konuşma yapan Yılmaz, " Türkiye'nin daha güzel bir Türkiye olmasını istiyorsak o halde doğru tercihlerde bulunmamız lazım. Yanlış sollama hayat götürür, yanlış oylama zulme düşürür" dedi. Yılmaz konuşmasında Millet İttifakını da hedef alarak 6'lı masaya 9'lu maşa diye hitap etti.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, seçim ziyaretleri çerçevesinde Erzincan'a geldi. Yılmaz, AK Parti Erzincan İl Başkanlığı tarafından kurulan Seçim Koordinasyon Merkezide vatandaşlarla buluştu. Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen programa, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Erzincan İl Başkanı Çetin Özyurt, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Erzincan Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ve AK Parti 28. Dönem 2'nci sıra Milletvekili Adayı Mehmet Cavit Şireci birer konuşma yaparak Erzincan'da tekrardan 2 milletvekili çıkaracaklarını, bunun için de gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ettiler.

Daha sonra, 24, 25 ve 26. dönemde Sivas Milletvekilliği, 61, 62 ve 64. Hükümetlerde Milli Savunma Bakanlığı, 25. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 65. Hükümette ise Milli Eğitim Bakanlığı yapan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Bu seçim milletin kendi seçimi. Eğer Erzincan'ın daha güze bir Erzincan olmasını istiyorsak, Türkiye'nin daha güzel bir Türkiye olmasını istiyorsak o halde doğru tercihlerde bulunmamız lazım. Yanlış sollama hayat götürür, yanlış oylama zulme düşürür. Türkiye'nin zulme, karanlığa, geçmişe geri dönmemesi için doğru tercihlerde bulunmak lazım. 14 Mayıs'ta 2 oy kullanacağız. Bir Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz ama bu Cumhurbaşkanı hükümeti kurmakla yetkilendirilmiş bir Cumhurbaşkanı. Hükümeti kimin kuracağına millet karar veriyor. Sabah oyumuzu kullanıyoruz, akşam sandıklar açıldığında kimin hükümet kuracağına millet karar veriyor. İkinci hususta; Cumhurbaşkanımıza parlamentoda destek olacak 28. Dönem milletvekillerini seçeceğiz. Cumhurbaşkanlığının bütçesinin parlamentodan kesilmeden geçmesi için, projelerin kaynaklarının bulunması için mecliste kanuna ihtiyaç var. Milletvekillerine ihtiyaç var. Dolayısıyla inanıyoruz ki 2-0 Erzincan'dan milletvekili göndereceğiz. Sivas'tan gelen bir evladınız, bir kardeşiniz, bir enişteniz olarak diyorum ki, Erzincan 2002'deki Erzincan'dan kat kat daha iyi" dedi

'80 yılda yapılamayan hizmeti 20 yılda yaptık'

Yılmaz, 80 yılda Türkiye'de yapılamayan hizmetleri 20 yılda AK Parti Hükümetinin yaptığını ve hizmet, itibar, istikrar, özgüven kavramlarını AK Parti'nin siyasete kazandırdığını belirterek, "20 yıl hizmet ettin bayrağı şimdi teslim edip gidiyorsun diyorlar. Bu söz doğru ama eksik. Biz 2002'de geldik ama 2002'den önce de Türkiye'nin bir 80 yılı var. Bizimle 100'üncü yılına geldi. Bizden önce ki 20 yıl kadar hizmet edenler kadar hizmet etseydik, 'Allah razı olsun. Siz de döneminizi tamamladınız, gidiyorsunuz' denirdi ama biz bizden önce ki 20 yıl kadar değil, 40 yıl kadar değil, 60 yıl kadar değil, bazı alanlarda 80 yılda yapılan hizmetler kadar hatta bazı alanlarda 80 yılda yapılan hizmetlerden kat kat fazlasını hayata geçirdik, halkımızın hizmetine sunduk. Biz geldiğimizde 6 bin kilometre bölünmüş yol vardı. 23 bin kilometre yaptık. 80 yılda 6 bin kilometre yol yapmışlar, biz 80 yılda yapılanın 4 katı kadar yol yapmışız. 80 yılda bu milletin hizmetine sunulmuş havaalanı sayısı 26. Şimdi havaalanı sayısı 58" diye konuştu.

'6'lı masa mı? 9'lu maşa mı?'

Millet İttifakı'na 6'lı masa değil 9'lu maşa diye seslenen, 6'lı masayı oluşturan siyasi partilerin zaman zaman anlaşmazlık yaşadığını kaydeden AK Parti Grup Başkanı Yılmaz, "Anlatacak çok sebep var ama Türk toplumunun temeli ailedir. Yarın sandığa gittiğimizde değerlerimizi korumak mı istiyoruz yoksa değerlerimizin savrulmasının önemsenmemesini mi istiyoruz o istikamette karar vermeniz lazım. Bu 6'lı masa mı? 7'li masa mı? 8'li masa mı? 9'lu masa mı? Herkes bir şey söylüyor ama bu 9'lu masanın, kimisi de 9'lu maşa diyor. Çünkü dış güçlerin oyunu olduğunu söylüyor. Bunu söyleyen de o kadar da yanlış düşünmüyor diyeyim. Neden? Amerika'nın başkanı Biden seçim döneminde diyor ki; 'Biz darbeyle Tayyip Erdoğan'ı götüremedik ama bundan sonra seçimle götürmemiz lazım. Muhalefete de destek vermemiz lazım.' Senin arkanda emperyalist güçler olursa, dolayısıyla senin Türkiye'nin Libya'daki, Mavi Vatanda ki, Suriye'deki, Irak'taki haklarından Kıbrıs'taki haklarından geri adım atmanı beklerse, sen de onlara uygun bir şekilde cevap verirsen sana maşa diyenler hiç de yalan söylemiyor demektir. Şimdi o 9'lu maşanın bir tarafı diyor ki; 'İstanbul Sözleşmesine biz gelir gelmez taraf olacağız' diyor. Bazıları da İstanbul Sözleşmesinin Türk aile yapısını bozduğunu düşünüyor. 'İstanbul Sözleşmesine girilmesini istemiyoruz' diyor. Bunların dediklerinde belirsizlik var. Allah için bunlar terörle mücadele edecekler mi? Belli değil. Birisi teskereye hayır diyor diğeri teskereye evet diyor. Birisi evet birisi hayır derse bir belirsizlik var. Bunlar yine IMF'nin önüne gidecekler mi? Hiç şüpheniz olmasın gidecekler ama yine birisi diyor ki biz IMF'nin önüne gitmeyeceğiz. 300 milyar doları getireceklermiş. İngiltere'de böyle bir para yok da, önce 1 yılda getireceğim dedi. Sonunda olmadı 5 yılda getireceğim dedi. Yani yıla 60 milyar dolar düşüyor ama siz bu 7'li masayla 9'lu masayla bir araya gelip de 21 ayda bir aday belirleyemeyenlerin Türkiye'yi yönetme kapasitesi de yoktur. İnanıyorum ki Erzincan her zaman en doğru kararı verdi. Bu dönemde de en doğru kararı verecektir diyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seçim ofisinde partililerle bir süre sohbet eden Yılmaz, parti heyeti ile birlikte esnafı ziyaret etti. - ERZİNCAN