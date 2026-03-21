AK Parti Grup Başkanı Güler, Sivas'ta partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Güler, Sivas'ta partisinin bayramlaşma programında konuştu

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Katil İsrail'in ABD desteğiyle beraber son dönemde komşumuz İran'a yaptığı saldırılarla beraber dünya başka bir iklime, başka bir kaosa düşmüş durumda." dedi.

Güler, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bu bayramı biraz buruk geçirdiklerini belirten Güler, "Maalesef dünya bir krizler sarmalına düşmüş durumda. Katil İsrail'in ABD desteğiyle beraber son dönemde komşumuz İran'a yaptığı saldırılarla beraber dünya başka bir iklime, başka bir kaosa düşmüş durumda." dedi.

Güler, bu savaşın kendilerini etkilememesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve kararlılığı ile kendi iş cephemizi güçlü kılacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız, güçlendireceğiz. Biraz önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayramlaşma programındaydık. Orada da vurguladım, Cumhur İttifakı'nın varlığını güçlü ve daim kılacağız. Elimizdeki tüm imkanlarımızı bu birlikteliğin daha da ileriye taşınması için seferber edeceğiz. Bizlere düşen görevler bunlar. Bir de şehrimize dair sorumluluklarımız var. Bizleri destekleyen, bu güne kadar desteğini hiç esirgemeyen hemşerilerimize karşı borcumuz. Onların beklentilerine, bu beklentilerini karşılayacak çalışmaları da ortaya koymamız gerekiyor. İnşallah yazdan sonra, 2023 seçimlerinden bugüne kadar yaptığımız birçok çalışmanın meyvelerini de toplamaya başlayacağız."

Programa, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
Hürmüz krizi faturayı kabarttı! 7 ülke her gün milyarlarca dolar kaybediyor

Savaşın 7 ülkeye faturası ağır oldu! Günlük kayıp öyle böyle değil
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor

Japonya başbakanının bu görüntüsüne tepki yağıyor: Ulusal rezalet
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Takımda kalması artık mucize! Okan Buruk'tan bomba Icardi kararı

Korkulan oldu
Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen

Osimhen'i çileden çıkaran muhabbet: 5 kadınla...
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Konteyner yangınında ölen anne ile 5 çocuğu, Suriye'de toprağa verilecek

Yangında ölen anne ile 5 çocuğu ülkelerinde toprağa verilecek