AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, başörtüsü zulmü ve milletvekili düşürme tartışmalarına cevap verdi

Ak Parti'li Güler: Başörtüsü zulmüne alkış tutanlar bizlere hukuk dersi veremez

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Biz biliyoruz ki 1990'lı yıllara başörtüsü zulmüne bırakın kanun, bırakın yönetmelik, bir uydurma gerekçeyle alkış tutanlar, 367 meselesinde alkış tutanlar, bizlere hukuk dersi veremez" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) boş olan bir üyenin seçilmesi için toplandı. Görüşmeler sırasında, TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Dünya'da hiçbir parlamento, parlamento üyelerinden birinin vekilliğinin bir yargı kararıyla düşürülmesini bu kadar hevesle, bu kadar şevkle karşılayamaz. Bu adama 2014 yılında 2 kere 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verildi. 2020 yılında 1 kere beraat kararı verildi. Siyasi yargılama nedir biliyor musunuz? Başınıza gelince anlarsınız. Çok siyasi yargılamadan geçtik. Dolayısıyla bu kadar hevesle, bu kadar şevkle birinin parlamentodan düşürülmesini alkışlamayın. Hiç olmazsa, 'Ayarı bozulan kantar, bir gün bizi de tartar; azıcık sakin olalım" deyin" dedi.

'KLASİK CHP TAVRI İŞTE'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Gökhan Günaydın'a cevap vermek için kürsüye geldi. Demagoji ile her şeye yol açılabileceğini belirten Güler, "Anayasamızın 138'inci maddesinin son fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Yasamamız, bu organlar ile idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Arkadaşlar diyor ki; 'Anayasamızın 138'inci maddesinin son fıkrasını kaldırın, görmeyin. Anayasamızın 154'üncü maddesi Yargıtay kesin hükmünü görmeyin.' Neden; 'Şu anda bu işimize geliyor.' Klasik CHP tavrı işte. İşinize geldiğinde Anayasa'nın 153'üncü maddesinin son fıkrası. Eyvallah, hiçbir şey demedik. 138, 153'e göre daha mı aşağıda? '153 en üstte. Hatta 11'inci madde yok bile. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar mutlak, kutsal bir metin, silin atın.' Biraz önce değerli hatip, '1999 seçimlerinde burada bir milletvekilinin yemini engellendi, yuhalandı, Meclis dışına çıkartıldı' dedi. Kim dedi bunu? Niye söylemiyorsun? 'Meclis dışarı' diye alkış tutanlar, kimlerdi" diye konuştu.

'367 MESELESİNDE ALKIŞ TUTANLAR BİZLERE HUKUK DERSİ VEREMEZ'

Güler, konuşmasının devamında, "Bizler diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir hukuk devletidir. Yasama, yürütme, yargı hukuk içerisinde kalacaktır. Ancak biz biliyoruz ki 1990'lı yıllara başörtüsü zulmüne bırakın kanun, bırakın yönetmelik, bir uydurma gerekçeyle alkış tutanlar; 367 meselesinde bırakın kanun, bırakının yönetmelik '411 el kaosa kalktı' derken alkış tutanlar, bizlere hukuk dersi veremez" dedi.