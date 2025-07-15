AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir'de 15 Temmuz programında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Darbeler tarihini kapatan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yle şimdi de terörü bitirmek için çok kritik bir yola çıktılar. Terörsüz Türkiye'yi 15 Temmuz'dan ayrı düşünemeyiz." dedi.

İzmir'in Konak ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan İnan, 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden sevdalı milletin canına kast edildiğini belirtti.

İnan, 9 yıl önce de vatandaşların meydanda olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz öncesi demokrasi sandıktan ibaret değildir diyorlardı. Her şey sandıktan ibaret değildir diyorlardı. Peki 15 Temmuz gecesi bize sandıktan ibaret değildir nutukları atanlar neredeydi? Sandığı küçümseyenler neredeydi? ATM kuyruklarındaydı, market kuyruklarındaydı, benzin istasyonlarındaydı. Sabaha kadar evlerinde kahve yudumlayıp darbe başarılı olsun da işimizi görelim diye sabırsızlıkla beklediler. Ama siz cumhurbaşkanımız başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak bu alçaklara millete kurşun yağdıran, bomba atan, meclisini bombalayan, önünüze geleni ezin geçin diye talimatlar yağdıran bu hainlere siz o gece geçit vermediniz." dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan önce de darbeler gördüğünü aktaran İnan, yıllarca bu ihanetlerin acısını çektiklerini kaydetti.

Her darbede on yıllarca geriye gittiklerini vurgulayan İnan, şöyle devam etti:

"Emeklerimizi aldılar götürdüler. Gençliğimizi çaldılar götürdüler. Bizi yıllarca fakirleştirdiler. Hem siyasetimize hem de medeniyetimize, geleneğimize ve geleceğimize darbe vurdular. Ama bunları yapanların hiçbirinden hesap sordurmadılar. Bilakis, darbeleri bayram diye kutlattılar. Matah bir işmiş gibi methiyeler yazdılar. Bu işleri tezgahlayanlara, o hainlere asla hesap sordurmadılar. Hem milletin emanetine el uzattılar hem de utanmadan, sıkılmadan, rahat hayatlarına devam ettiler. Her darbe, bir sonrakine cesaret verdi. Ama o gece o büyük alışkanlıklarına sizler 'dur' dediniz. Bu ülkeyi çapulculara teslim etmediniz. Hükümet konağımızın önünde hükümetinize sahip çıktınız."

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan soykırım tekrarlanır" sözlerini anımsatan İnan, "O geceyi asla unutmayacağız. 9 yıl önce burada binlerce insan nasıl kıyama durduysa, 9 sene sonra yeniden bir aradayız. Ama kimse unutmasın, 19 yıl sonra da burada olacağız, 59 yıl sonra da burada olacağız. Biz olmasak da evlatlarımız 119 yıl sonra da burada olacaklar, bunu kimse aklından çıkarmasın. Bize güya diz çöktürmek isteyenlerin hiçbirisi burada yoktur. Ne bugün ne de yarın, hiçbirisinin buralarda esamesi okunmayacaktır. Bundan sonra onların yegane ismi 'hainler ve zalimler' olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihini askeri ve vesayet odaklarının müdahaleleriyle "darbeler tarihi"ne çevrildiğini anımsatan İnan, "15 Temmuz bunların hepsinden ayrı olarak, sisteme yön vermek değil, devleti ele geçirmek için yapıldı. Başarısı halinde tüm darbelerin amacından daha korkunç, vahim sonuçları olurdu. Devletimiz bir meczup tarafından gasp edilmek istendi ve o gece Türkiye Cumhuriyeti'ni bir FETÖ Cumhuriyeti yapmak istediler. İşte yüce milletin makus tarihini değiştirdiği, günlerden bir gündür. Bugün Türkiye Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de güçlüyse sizlerin sayesinde. Dış politikamızda bağımsız şekilde kendi ayaklarımızın üstünde durabiliyorsak sizin sayenizde. Bizim FETÖ'cü teröristlere ve taşeronluk yaptığı güçlere teslim edeceğimiz bir karış toprağımız olmadı, olmayacak." diye konuştu.

Darbe girişiminde bulunanların vatansız kaldığını kaydeden İnan, "Elebaşları geberdi, leş oldu. Onların ateş açtıkları kahramanlarımız, gazilerimiz ve şehitlerimiz her zaman en üst rütbede, en üst makamda kalmaya devam edecek. Üzerinden 9 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır. Allah'ın izniyle bu kararlılığımızdan hiçbir surette taviz vermeyeceğiz. Biz hangi seçim kampanyasında bu hain darbeyi yapanların, insanlarımızı şehit edenlerin bu seçimden sonra geri döneceğiz, KHK'lıları iade edeceğiz, hepinizi yargılayacağız' nutuklarını unutmadık, hiçbir zaman unutmayacağız. Kim bu hainlere, bu vatansızlara siyasi olarak umut veriyorsa onlarla ömrümüz sonuna kadar onlarla da mücadele edeceğiz. Yüzde yüz gerçek olan, hakikaten ibaret olan geceye 'tiyatro' dediler." ifadelerini kullandı.

FETÖ'cülerden ilham alıp darbe imaları yapıldığını aktaran İnan, şöyle devam etti:

"1960 darbesinden aldıkları tat hala damaklarında. 15 Temmuz gecesi o tat boğazlarında kaldı. Bugün darbe iması yapan, cumhurbaşkanımızı darbeyle tehdit eden karikatür tiplere İzmir Konak meydanından sesleniyoruz. Sizden öncekiler kalkıştı cevabını aldı, hadi yüreğiniz yetiyorsa buyrun siz de deneyin. Bizi aşamazsınız. Bu devleti aşamazsınız. Bu milleti asla aşamazsınız. Bu sokaklar eski sokaklar değil. Bu sokaklarda artık beşinci kol faaliyeti yapamazsınız. Bu alçakları geri döndürmek isteyen kim varsa nasıl gittiklerini hatırlasın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarını hatırlatan İnan, "Darbeler tarihini kapatan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli şimdi de terörü bitirmek için çok kritik bir yola çıktılar. Terörsüz Türkiye'yi 15 Temmuz'dan ayrı düşünemeyiz. 15 Temmuz gecesi o alçakları sonsuza dek mağlup ettiğimizden dolayı, bugün terörsüz Türkiye süreci akamete uğramadan sorunsuz bir şekilde devam ediyor. 9 Eylül'de 15 Temmuz'da üstüne düşeni yapan İzmir, terörsüz Türkiye'ye de en güçlü desteği verecek, bundan yüzde yüz eminiz." diye konuştu.

İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısını yineledi.