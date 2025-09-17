AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Menderes ve bakanlarının idamlarının 64. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, idam edilişlerinin 64. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

İnan, NSosyal hesabından, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamlarının 64. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, 17 Eylül'ün milletin kalbine kazınmış kara bir gün olduğunu belirtti.

Milletin sevgisini kazanmış Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşları Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu'nun tek parti zulmünü sona erdirip demokrasinin kapılarını açtıkları için darağacına gönderildiklerini ifade eden İnan, şu açıklamalarda bulundu:

"Demokrasi mücadeleleri Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü'nün imzaladığı meşhur 'Dörtlü Takrir' ile başladı. Bu cesur adım milletin söz sahibi olduğu çok partili dönemin ilk işaret fişeği oldu. O gün atılan imzalar milletimizin kaderini değiştiren bir yolculuğun başlangıcıydı. Adnan Menderes, Aydın'ın bereketli topraklarında doğmuş, çiftçiliğin alın terini tatmış, hukuk eğitimi almış, yüreği milletine sevdalı bir liderdi. Samimiyeti, tevazusu ve 'Yeter söz milletindir' diyerek milletin iradesini devletin zirvesine taşımasıyla gönüllerde ölümsüzleşti."

Hasan Polatkan'ın dürüstlüğü, çalışkanlığı ve mali konulardaki bilgeliğiyle güvenilir bir devlet adamı; Fatin Rüştü Zorlu'nun ise cesareti, dirayeti ve diplomatik zekasıyla Türkiye'yi dünyada onurla temsil eden bir diplomat olduğunu belirten İnan, "Onlar sadece birer siyasetçi değildi. Milletin duasını, derdini ve umudunu omuzlarında taşıyan kahramanlardı. İnancımıza sahip çıkarak Ezan-ı Muhammediye'yi aslına döndüren ve demokrasiyi yaşatmak için kefenleriyle, canlarıyla bedel ödeyen dava adamlarıydılar." değerlendirmesini yaptı.

İnan, şunları kaydetti:

"Üstad Necip Fazıl'ın mahkeme salonunda hakimin, 'Artık senden bıktık. Ne zaman karşımızda olmayacaksın' sorusuna verdiği şu cevap aslında Menderes ve arkadaşlarının bıraktığı mirasın da özüdür, 'Siz burada hancı, ben de bu davada yolcu oldukça ben bu hana daha çok uğrarım.' Mesele hancı, yolcu meselesidir. Bu yol, milletin yoludur. Bu dava, milletin davasıdır. Necip Fazıl'ın yolcu diye tarif ettiği ruh, Menderes ve yol arkadaşlarının hatırasıyla bugün hala aramızda yaşamaktadır. Ne mutlu ki bizler böyle kahramanların verasetini AK Parti kadroları olarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."