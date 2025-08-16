AK Parti Genel Sekreteri İnan: Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı bir makam odasının dekoru değildir

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN HATIRASINI KENDİ ŞAHSİ REKLAMINA ALET EDENLER, KAMUOYUNDA KARŞILIK BULAMAYACAK"

Bazı kişilerin makam odalarında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait fotoğraflara değinen İnan, "Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamına alet edenler, kamuoyu nezdinde asla karşılık bulamayacaktır." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan

"O FOTOĞRAF BİR MAKAM ODASININ DEKORU DEĞİLDİR, İSTİSMAR ARACI HİÇ DEĞİLDİR"

İnan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son dönemde bazı şahısların, ofislerini şatafatlı dekorlarla süsleyip altın varaklı masalar, kırmızı taht koltuklar arasında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir vitrin süsü gibi kullanarak milleti etkilemeye çalıştıkları görülüyor. Açıkça ifade edelim ki, o fotoğraf bir makam odasının dekoru değildir. İstismar aracı hiç değildir! O fotoğraf, bir davanın, bir mücadelenin ve millete hizmet yolunda ödenen büyük bedellerin sembolüdür. Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamına alet edenler, kamuoyu nezdinde asla karşılık bulamayacaktır. Bu istismarcılarla bireysel düzeyde mücadele etmekle kalmayacak, parti olarak da ayrı bir mücadele içine gireceğiz. Çünkü bizim için bu dava, makam süslerinin değil, milletin derdiyle dertlenenlerin, gece gündüz çalışanların davasıdır."

