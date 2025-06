AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma

Siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında Kurban Bayramı dolayısıyla Ak Parti'yi, MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP ve DSP heyetleri ayrı ayrı ziyaret etti.

Ziyaretçiler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

AK Parti'ye ilk olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet ziyarette bulundu.

Belgin Uygur, Türk milletinin, İslam aleminin ve MHP ailesinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti

Gazze'de soykırım ve vahşetin devam ettiğini belirten Uygur, bayramın bölgenin kurtuluşuna vesile olmasını dileyerek Gazze'nin muhakkak özgürlüğüne kavuşacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idaresiyle terörsüz Türkiye hedefine doğru ciddi manada yol kat ettiklerini vurgulayan Uygur, şunları kaydetti:

"İmralı'dan yapılan tarihi çağrı ve akabinde örgütün silahları teslim etme ve kendini feshetme noktasındaki açıklaması, inşallah sahada da somut bir hal aldığında Türkiye demokrasisi daha da güçlenecek. Meselelerimizi siyaset zemininde daha güçlü konuşacağız, değerlendireceğiz, sonuçlandıracağız. 86 milyon, bütün farklılıklarıyla, renkleriyle güçlü ve büyük Türkiye yolunda inşallah hep beraber yol yürümeye devam edeceğiz."

"Darbe döneminin izlerini taşıyan anayasadan kurtulmamız lazım"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz da Gazze ve başka coğrafyalarda yaşanan zulmün bayram vesilesiyle son bulmasını diledi.

Türkiye'nin geçmişten bugüne ayağına pranga yapılan, başka mahfillerden yönetilen, Türkiye'nin büyümesinin, güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden birisi olan terör belasından hep birlikte kurtulacaklarını vurgulayan Durmaz, şunları söyledi:

"Liderimizin çağrısı, akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin çok güçlü iradeyle konuyu sahiplenmesi, tarafların da şu ana kadar büyük ölçüde iyi niyetli yaklaşımları bizi umutlandırıyor. O gün doğan çocuklar, bugün kırk yaşında ve hepimiz terörden çok çektik. Başta bölge insanı çok çekti. Bugün dünyaya gelen çocuklarımızın, torunlarımızın da bu sorunu, sıkıntıyı yaşamaması lazım. Daha güzel, modern, müreffeh, sorunlarından arınmış, bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider Türkiye hedefine hep birlikte ilerlememiz lazım. Yamalı bohçaya dönmüş, neresinden tutsanız elinizde kalan darbe döneminin izlerini taşıyan anayasadan hep birlikte kurtulmamız lazım."

Konuşmasının ardından çay ikram edilen Durmaz, DEM Parti ziyaretinde de kendisine çay ikram edildiğini anımsatarak, "Biraz önce DEM Parti'de 'Ben demli çay içmiyorum desem yanlış anlarsınız' dedim. Hakikaten açık içiyorum." ifadelerini kullandı.

"Muvazenesini kaybetmiş bir ana muhalefet liderinden bahsediyoruz"

Bayramda kırgınlıkların bir kenara atılarak, birlik ve beraberlik dayanışmanın öne çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Uygur, şöyle konuştu:

"Ancak, muvazenesini kaybetmiş bir ana muhalefet liderinden bahsediyoruz. Bırakın siyasi parti liderini normal bir insanın göstereceği olgunluk ve sağduyudan uzak, tavır, yaklaşımlar, toplumu kutuplaştırma, gençleri birbirine düşürme, gençleri devletin polisine karşı eyleme yönlendirme... Şimdi de 23 yıldan bu yana girmiş olduğu her seçimde milletin o güçlü iradesinin yanında olduğu Cumhurbaşkanımızı, millete karşı savaş açmakla itham ediyor. Bu kadar da bir akıl tutulması var. Hukuki bir süreç üstünden iddialar... İtirafçılar, etkin pişmanlıktan yararlananlar yine kendi içlerinden. Kurultayla alakalı şaibeli iddialar yine kendi içlerinden. Bunların açıklanması izah edilmesi gerekirken, saldırgan bir tutum içinde kutuplaşmaya sürükleyerek siyaset izlemeyi tercih ediyorlar."

Durmaz, CHP Genel Başkanı Özel'in soruşturmanın ilk günlerinde gizli tanıkları ağaç isimleriyle ifade ederek küçümsemeye çalıştığını dile getirdi.

Şimdi ağaç isimlerinin gittiğini, gerçek isimlerin geldiğini dile getiren Durmaz, "Merkezde, birlikte beraber iş yapan insanlar söz konusu. Kanaatimce Özgür Bey, insanları sokağa çağırmak, toplumu terörize etmek yerine 'burada böyle bir suç yoktur kardeşim' dese ve onu da ortaya koysa. Siz kendinizden eminseniz neden bu kadar telaşlısınız, hırçınsınız? Başka yerde, varsa bildiğiniz, getirin bilgisini, belgesini savcının önüne koyun savcı orada gerekeni yapsın." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye hedefine güçlü şekilde ilerliyoruz"

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam da AK Parti ailesinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Filistin'deki durum nedeniyle İslam coğrafyası olarak son iki senedir hüzünlü bayram geçirdiklerini ifade eden Sağlam, bu bayramın hüzünle geçirdikleri son bayram olmasını temennisinde bulundu.

Terörsüz Türkiye çalışmalarının hayırlısıyla sonuçlanmasını dileyen Sağlam, "Onlarca yıldır kan gözyaşı, şiddet, ayrılık, göç gibi sonuçlarını yaşadığımız terör belasından bir şekilde kurtuluruz. İkinci adıma geçmeliyiz. Sadece terörden kurtulmak tek başına bir çözüm değil elbette. Sayın Cumhurbaşkanının ısrarla dile getirdiği iç cephenin tahkim edilmesi de önemli. Mutlaka bu adımın yerine getirilmesi lazım. İç cephenin tahkimiyle alakalı çok ciddi sorunlarımız var. Bu konuda biz elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

İç cephenin tahkimi için yeni bir anayasa yapılması gerektiğine dikkati çeken Sağlam, "Darbecilerin oluşturduğu anayasa bu millete dar geliyor. Yenilenmiş bir anayasa değil, yeni bir anayasa olması lazım. Bu millet uzlaşma oluşturacak şekilde anayasa yapar diye düşünüyoruz. Yeni bir anayasa ile iç cepheyi tahkim etmiş, terörden kurtulmuş nice bayramlar yaşarız diye düşünüyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur ise her an her bayram dualarının Gazze ile olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk aşamadan bu yana Filistin konusunda net ve kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Uygur, Gazze'nin felaha kavuşacağına inandıklarını dile getirdi.

Uygur, "Terörsüz Türkiye hedefine güçlü şekilde ilerliyoruz ve sonlanma noktasında büyük bir aşama kaydettik. İnşallah sahada da silah bırakma ve fesih kararı somutlaşır. Medeniyetimizin, inancımız kodları kardeşliği, beraber olmayı esas alıyor. Sivil, katılımcı, darbenin vesayetin etkilerinden uzak toplumun her kesiminin kendini bulduğu anayasa için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı anayasasına doğru yol alıyoruz"

Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Alihan Kansu, ziyaret sırasında AK Parti heyetine Genel Başkanları İbrahim Çelebi'nin selamlarını ve bayram tebriklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da buruk bir bayram geçirildiğini, Gazze'deki soykırım ve katliamın devam ettiğini belirtti.

Birlik ve kardeşlik ruhunun önemine işaret eden Uygur, "Yeni dönemde inşallah terörün olmadığı, eserlerimizin, hizmetlerimizin İHA'larımızın, SİHA'larımızın, HÜRKUŞ'larımızın konuşulduğu, demokratik zeminin daha da güçlendiği, meselelerin siyaset zemininde konuşulup sonuçlandırıldığımız büyük ve güçlü Türkiye'ye doğru, Türkiye Yüzyılı anayasasına doğru yol alıyoruz." diye konuştu.

"Kodlarımıza uygun anayasanın acilen yapılması lazım"

BBP heyetinin ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı da Gazze'deki soykırıma dikkati çekerek, bütün dünyanın bir insanlık sınavı verdiğini, bu kadar katliamın olduğu bir sahnenin yaşanmadığını söyledi.

Alfatlı, "Büyük Türk milletinin öncelikli destekleriyle katil, Siyonist terör devleti mutlaka yenilecek. Burada masumlara el uzatanlar tarafında olmak lazım." dedi.

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Alfatlı, "Yeni anayasa çalışmaları var. 1980 darbeci zihniyetin anayasasının mutlaka değişmesi lazım. Bizler BBP olarak o konudaki çalışmaları destekliyoruz." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da Terörsüz Türkiye hedefine adım adım yaklaşıldığını belirterek, "İnşallah bu dönemde 86 milyonun kardeşliğinin pekiştiği, vücut bulduğu adımızın 'kardeşlik' olduğu, soyadımızın 'Türkiye' olduğu geleneklerimizden inançlarımızdan gelen kodlarımızla kardeşliğimizin daha da güçlendiği meselelerimizi siyaset zemininde konuştuğumuz güçlü ve büyük Türkiye Yüzyılı yolunda ilerliyoruz. Hayırlara vesile olsun bayramımız." dedi.

"Terörsüz Türkiye hepimizin hayali"

DSP heyetinin ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal Gazze'de yaşananlar nedeniyle buruk bir bayram geçirildiğini belirterek, soykırımın ve zulmün son bulması temennisinde bulundu.

Onursal, "Terörsüz Türkiye hepimizin hayali. Türkiye'nin her türlü sıkıntısının başında gelmekteydi hem bütçesel hem toplumsal anlamda. Samimi görüşmelerle inşallah bu süreç gerçek anlamda sonuçlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni anayasa çalışmalarını da yakından takip ettiklerini vurgulayan Onursal, darbeci anayasa değiştiği zaman ülkenin önünün açılacağını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da yeni dönemin darbe anayasasından kurtularak katılımcı, toplumun bütün fertlerinin kendini bulduğu sivil bir anayasayla taçlandırılacağını söyledi.