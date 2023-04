Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Kimse seçim güvenliğini gölge altına almaya kalkmasın"

"Güvenlik ve esenlik içerisinde seçimlerimizi yapacağız"

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Bahçelievler'de bayramlaşma programına katıldı

İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Bahçelievler'de geleneksel bayramlaşma programına katıldı. Kurtulmuş burada AK Parti binasına yapılan silahlı saldırı hakkında konuşarak "Kimse seçim güvenliğini gölge altına almaya kalkmasın. Bazı karanlık çevrelerin istediği budur. Bu algı üzerinden milleti çekimser hale getirmek, ürkütmek ve korkutmaktadır. Güvenlik ve esenlik içerisinde seçimlerimizi yapacağız " dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde geleneksel bayramlaşma programına katıldı. Programda çocuklarıyla birlikte bayramlaşmaya gelen vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlar yapıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Kurtulmuş, AK Parti binasına yapılan silahlı saldırı hakkında da konuştu. Kurtulmuş, "Dün akşam bizim seçim irtibat büromuza saldırıda bulunuldu. Önceki akşam Adana'da Çukurova ilçe binamızın tabelasına ve camlarına 14 kurşun atıldı. Dün akşam da 5 tane kurşun atılmış. Bütün bunların arkasındakilerin ne olduğunu ortaya çıkarmak güvenlik kuvvetlerimizin görevidir. En kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Partilere yapılan saldırılar, atılan kurşunlar sadece bir tek partiye yapılmış saldırı değil Türkiye demokrasisine yapılmış saldırıdır. Hep beraber bu saldırılara karşı duracağız. Bunları kabul etmek onaylamak mümkün değildir. Birileri de ellerini ovuşturarak seçim güvenliği tehlikeye girdi diye bir algı oluşturmaya başladı. Boşuna heveslenmesinler. Bu milletin yaptığı en güzel işlerden birisi seçimleri şaibesiz olarak güvenli bir şekilde yapabilmektir. Bu milletin güzel bir özelliği de demokrasiye hep sahip çıkması, en yüksek oranda katılımları ortaya koymasıdır. 14 Mayıs'ta şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla, rekor bir katılımla milletimiz sandıklara gidecek Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçecek. AKP'yi de açık ara birinci parti yapacak. Kimse seçim güvenliğini gölge altına almaya kalkmasın. Bazı karanlık çevrelerin istediği budur. Bu algı üzerinden milleti çekimser hale getirmek, ürkütmek ve korkutmaktadır. Güvenlik ve esenlik içerisinde seçimlerimizi yapacağız" dedi.

Program çıkışı çocuklara hediye takdim eden Numan Kurtulmuş daha sonra gezi programına devam etti.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise "Göreve geldiğimiz yıldan beri vatandaşlarımızı birbirinden ayırmadık. Aynı Cumhurbaşkanımız gibi herkese kucak açıyoruz. 780 bin kilometrekarede 85 milyon insanı Cumhurbaşkanımız ayırmıyorsa bizde ayırmıyoruz. Bizde 17 kilometrekarede 700 bin vatandaşımızı ayırmadan hizmet ediyoruz. Burada her partiden, her düşünceden, her mezhepten vatandaşımızın da olduğunu biliyorum. Bahçelievler'de gayrimüslim vatandaşlarımız da var. Sizlerden siyasi olarak oy istemiyorum. Türkiye neredeydi nereye geldi. Hani Amerikalılar bizi her yerde gözlüyor dinliyor diyorduk. Şimdi Türkiye aynısını yapıyor. İMECE adında bir uydumuz atıldı. Bu sadece askeri amaçlı değil tarım amaçlı, iklim amaçlıdır. TGC Anadolu'yu gördünüz mü? Dünyada öyle bir gemi var mı? Dün haberlerde izledim. Bu geminin daha büyüğü TGC Rumeli gelecekmiş. Bu parti seçimi değil. 14 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Yüzyılı olması seçimidir" şeklinde konuştu.