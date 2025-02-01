AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala "Siyasetin üzerinden vesayeti kaldırdık, kurumlarımız da güçlendi, siyaset de güçlendi." dedi.

Efkan Ala, Halkapınar Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatlarına yeni dönemde başarılar diledi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana inanılmaz başarılara imza attığını belirten Ala, şöyle konuştu:

"AK Parti'den önce Türkiye'nin içerisinde 'çekiç güç' diye başka ülkelerin askerleri konuşlanmıştı. Siyasetin üzerinden vesayeti kaldırdık, kurumlarımız da güçlendi, siyaset de güçlendi. Bugün dünyanın 18 ülke ve bölgesinde Türk askeri, bizim askerimiz, dünyada barış ve huzura katkıda bulunuyor. Bunun, bu kararların altındaki imza, Recep Tayyip Erdoğan'a ve arkasındaki irade size aittir. Ekonomide IMF'ye son taksiti ödeyen iradenin altındaki imza Recep Tayyip Erdoğan'a, arkadasındaki irade size aittir."

Genel başkan yardımcılarının konuşmaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da AK Parti döneminde İzmir'e kazandırılan hizmetleri anlattı.

Halkın desteğini hep yanlarında gördüklerini aktaran Dağ, "15 Temmuz darbe girişiminde de aynı desteği gördük. Darbe teşebbüsünün duyulmaya başladığı anlardan itibaren bizim telefonlarımız hiç susmadı. Herkes Konak Meydanı'na koştu. 'Vilayet binasını size teslim etmeyiz' dedi. Konak Meydanı'nda, o saat kulesinin gölgesinde, on binlerce İzmirli hemşehrimiz oradaydı." diye konuştu.

Dağ, dış politikada söz dinleyen değil söz dinleten ülke konumunda olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, birlik ve beraberliklerinin dosta güven verdiğini söyledi.

AK Parti'nin isimsiz kahramanların partisi olduğunu belirten Kandemir, "AK Parti elinde hangi imkanı varsa, hangi imkansızlık olursa olsun 'ben varım' diye koşanların, büyük bir ailenin partisi. Onun için işte 23 senenin sonunda yine dünyaya vicdan olan, sesini yükselten, iddiasını ortaya koyan, Recep Tayyip Erdoğan'ın ardında sıra dağlar gibi duran teşkilatlarıyla bu ve gelecek yüzyılın partisi olmaya devam edecek." dedi.

"İzmir ve ülkemiz için canla başla çalıştık"

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da AK Parti kongrelerinin sandalyelerin uçuşmadığı, kardeşliğini zirveye çıktığı toplantılar olduğunu söyledi.

İzmir kongresinin Türklerin yüzyılına giden yolda açılan çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Yıldırım, "2011 yılından 2023 yılına kadar 3 dönem İzmir'den milletvekilliği yaptım. İzmir ve ülkemiz için canla başla çalıştık. Bugün İzmir'de hizmet adına ne varsa altında Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve arkadaşlarının imzası vardır." diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı ve kongrede tek aday Bilal Saygılı ise 2 yıl önce Erdoğan tarafından kendisine hayatının en önemli görevinin verildiğini, kongrede de yeniden aday gösterildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kongreye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti genel başkan yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Nihat Zeybekci, Ömer İleri, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaarslan, AK Parti grup başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta ile AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyyüp Kadir İnan, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Ceyda Bölünmez Çankırı, Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Kongrede Manisa'nın Turgutlu ilçesinden gelen mehteran takımı marşlar çaldı.

İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Çakabey miğferi" hediye etti.

Salona, üzerinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının ve isimlerinin yazılı olduğu, "15 Temmuz Destanı Şehitlerimizi Rahmet ve Saygıyla Anıyoruz" yazılı pankart asıldı.