AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya Mardin'de Ziyaretlerde Bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Mardin'de çeşitli temaslarda bulunarak valilik ve parti ziyareti gerçekleştirdi. Sırakaya, Deyrulzafaran ve Mor Gabriel Manastırlarını ziyaret ederek din adamlarıyla görüştü.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Mardin'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Sırakaya, beraberinde AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Ercan Özboyacı ve İbrahim Halil Korkmaz ile Mardin Valiliğini ziyaret ederek Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Sırakaya, partililerle bir araya geldi.

Ardından Deyrulzafaran Manastırı'na giden Sırakaya, burada Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Rahip Gabriel Akkurt ile Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Hiçbezmez tarafından karşılandı.

Manastırı gezen Sırakaya, kabul salonunda Özmen ve din adamlarıyla görüştü.

Buradan Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı'na geçen Sırakaya, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş ile manastırı gezdi.

Sırakaya daha sonra manastırın kabul töreninde Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve Süryani din adamları ile görüştü.

Ziyaretlerde, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve İsveç Süryani Cemaati Heyeti Komite Başkanı ve İsveç Milletvekili Yusuf Aydın da yer aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Politika
500
