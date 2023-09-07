AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: 'Belediyelerin üçte ikisinden fazlasını yöneten bir siyasi hareketiz'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, " Türkiye'de 1390 belediye var. 1041 tanesi Cumhur İttifakı'nın belediyelerinden oluşuyor. Belediyelerin üçte ikisinden fazlasını yöneten bir siyasi hareketiz" dedi.

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ile sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, daha sonra partililerle bir araya geldi. Yılmaz, 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçim çalışmalarına bundan 4,5 yıl önce, 2019 mahalli idareler seçimlerinin ertesi günü 1 Nisan 2019 yılında başladıklarını belirterek, "Biz böylesi siyasi geleneğin mensuplarıyız. Bizim diğer siyasi partilerden farkımız; siyaseti insanımıza hizmet etmek ve insanımıza hizmet etmenin aracı olarak görmektir. Hizmeti mutlaka ve mutlaka siyasal iletişimin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor ve hizmeti insanımızın talebi olarak alıyoruz. Bu hizmeti yaptığımız takdirde insanımıza faydalı olacağımızı ve siyasal iletişim kurmakta ancak o zaman başarılı olacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Yıllardır siyasi muhalifleri takip ettiğini söyleyen Yılmaz, onların birtakım kariyer, makam ve rütbe gibi kavramları elde etmek için siyaset yaptıklarını belirterek, "Gerek 14 Mayıs gerek 28 Mayıs sürecince muhalefetin içerisinde bulunduğu türbülans ve itiş kakış bunun en güzel göstergeleriyle dolu değil mi? Kimi ne olmak istediğini söylüyor, kimi o olmadığı için küsüyor, kimi 'değişim lazım' diyor. Bu belediye başkanının söyleyebileceği laf mı? 'Böyle siyaset olmaz, değişim lazım' diyor, ondan 3 ay önce de genel başkanını cumhurbaşkanlığına yakıştırıyor. Ardından ona parti başkanlığını çok görüyor" diye konuştu.

'2024 SEÇİMLERİNE ÇOKTAN HAZIRLANDIK'

AK Parti'nin ise 2,5 milyonluk büyük bir yönetim ordusu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu da çok büyük bir hareket olduğumuzu gösteriyor. Türkiye'de 1390 belediye var. 810 tanesi AK Parti'nin, 231 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhur İttifakı ortağımızın. Topladığımızda 1041 tanesini Cumhur İttifakı'nın belediyelerinden oluşuyor. 1390 belediyenin büyük çoğunluğunu, üçte ikisinden fazlasını yöneten bir siyasi hareketiz. Şu anda AK Parti'li belediyelerde memur ve yönetim kadrolarında 12 bin insan çalışıyor. 250 bin de bu belediyelerimizde çalışan belediye personelimiz var. 250 bin çalışanı olan bir belediyeler ordusuna sahibiz Allah'ın izniyle. Çok büyük bir güç olarak 2024 seçimlerine gidiyoruz. Biz 2024 seçimlerine çoktan hazırlandık" ifadelerini kullandı.