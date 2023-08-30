AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Seçim tarihi belli olduğunda sınava bir gün önce çalışan tembel öğrenciler gibi çalışmıyoruz"

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizler, seçim tarihi belli olduğunda sınava bir gün önce çalışan tembel öğrenciler gibi çalışmıyoruz. Muhalefet öyle yapıyor" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programda partililerle buluştu. Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat mensupları ve partililerle bir araya gelerek önümüzdeki yerel seçimleri ve çalışmaları değerlendirdi. AK Parti'nin seçimlerin tarihi belli olduğu andan itibaren hazırlık yapan bir parti olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "31 Mart 2024 tarihinde bir yerel seçim olacak. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Aksaray'a geldik. Bizler, seçim tarihi belli olduğunda sınava bir gün önce çalışan tembel öğrenciler gibi çalışmıyoruz. Muhalefet öyle yapıyor. 31 Mart 2019 tarihinde bundan tam 4 buçuk yıl önce yapılan seçimler tamamlandığında onun ertesi günü 1 Nisan itibariyle yerel seçimlere hazırlanmaya başlamış bir siyasi gelenekten, siyasi terbiyeden gelen insanlarız" dedi.

"Bizler muhaliflerimiz gibi imtihan gününü öğrendiklerinde dersine çalışan tembel öğrenciler gibi değiliz"

Çok güçlü bir veri tabanı ve bilgi birikimi olduğunun altını çizen Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızım tensipleriyle bu vazifeye başladım. Benden önceki genel başkan yardımcımız olan şu andaki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, 2019 seçimlerinde biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı. 2019 yılının 1 Nisan tarihi itibariyle bizler onun ekibi olarak 2024 yılının hazırlıklarına o zaman başlayarak çoktan bitirdik. Muhalefet daha yeni başlıyor bu hazırlıklara. Çok güçlü bir veri tabanımız ve bilgi birikimimiz var. Neredeyse Anadolu'nun sadece 81 ilinde değil, 922 ilçesi var, 360 civarında belde belediyemiz var. Kısacası bin 390 belediyemizin hepsinde, 'Yarın seçim olacak hazır mısınız?' dediklerinde hemen yarın kartlarımızı önümüze koyup 'Bismillah' deyip sokağa çıkabilecek kadar hazırlıklıyız. Çünkü biz Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında başlattığı insana dokunan insan odaklı belediyecilik hizmet anlayışının ve siyaset anlayışının öğrencileriyiz. Bizler muhaliflerimiz gibi imtihan gününü öğrendiklerinde dersine çalışan tembel öğrenciler gibi değiliz Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

" Evren Dinçer'e destek olmak için buradayız"

Aksaray iline geliş nedenine değine Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Değerli Belediye Başkanımız Evren Dinçer'in Aksaray'ımızda yaptığı hizmetleri yakından görmek, Aksaray'ımızda yapmakta olduğu hizmetlere belki katkılarımız olabilir, Evren Dinçer'e belki tavsiyelerimiz olabilir diyerek geldik. Sahada Evren Dinçer'in amaçladığı hizmetleri yerinde görmek, ona ve ekibine moral vermek, 2024 seçimlerine hazırlık yönünde yaptığı çalışmaların boyutlarıyla ilgili onu cesaretlendirmek, onu güçlendirmek ve ona destek olmak için buradayız" diye konuştu. - AKSARAY