AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, yeni anayasa çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "'Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasını sağlamak için bir anayasa yapıyoruz' iddiası tamamen uydurma, sığ bir düşünce. Böyle bir şey olamaz. Her şeyi Türkiye için, Türk milletinin esenliği, huzuru, büyüklüğü, yetkinliği için tasarlıyor ve yapıyoruz." dedi.

Yazıcı, Türkiye Basın Federasyonu'nda Anadolu Sohbetlerine katıldı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de anayasa yapım süreçlerinin her zaman olağanüstü şartlar altında gerçekleştiğini, 1921'de savaş, 1924'te Cumhuriyet'in kuruluşu ile yapılan anayasa dışında yapılan iki anayasanın darbeciler tarafından yapıldığını hatırlatan Yazıcı, milletin anayasa yapma hakkını kullanamadığını söyledi.

Yazıcı, Türkiye'de siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarının birçoğunun anayasa hazırlık taslağının olduğunu belirtti.

Mevcut anayasa üzerinde yapılan 19 değişiklikten 12 tanesini AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiğini anımsatan Yazıcı, "Anayasa ile ilgili Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı olarak, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren dört çalıştay gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir komisyon oluşturdu. Komisyon başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Bey yürütmektedir. Yaptığımız çalışmaları komisyona devrettik. Çalışmalar oradan yürütülüyor." diye konuştu.

Yazıcı, bir gazetecinin muhalefetin "Yeni anayasa çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilebilmesinin önünü açmak için yapılıyor" iddiasını hatırlatması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda mevzuat neyse odur. 'Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasını sağlamak için bir anayasa yapıyoruz' iddiası tamamen uydurma, sığ bir düşünce. Böyle bir şey olamaz. Biz her şeyi Türkiye için, Türk milletinin esenliği, huzuru, büyüklüğü, yetkinliği için tasarlıyor ve yapıyoruz. Dolayısıyla bunu başka yerlerle gerekçelendirmenin şık olmadığı kanısındayım."

Hayati Yazıcı, "Herkes yeni anayasa gerekli diyor, hepimiz yazıyoruz ama hiçbir zaman sorun çözülemiyor. Darbe dönemleri hariç Türkiye'de anayasa yapılamıyor. Bu kilidi açmak için formülünüz nedir?" sorusu üzerine, anayasa yapma isteğinin içtenlikle anlatıldığı takdirde milletin bunu makul bulabileceğini söyledi.

Bu durumu millete anlatabileceklerine dair kanaat taşıdıklarını ifade eden Yazıcı, "Ama millete gitmeden önce bu anlatımı, tabii ki Meclis'te de sağlamamız lazım. Anayasa Komisyonumuz çalışma usul ve esaslarımızı oluşturacak. Elbette ki bu çalışma tarzımızın önemli bir boyutu bunu kamuoyuna mal etmek kısmı." dedi.

"Mimari tasarımı değiştirerek bir anayasa yapma düşüncemiz yok"

Yazıcı, "Muhalefetin en büyük derdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Parlamenter sisteme dönmek istiyorlar. Bu yeni çalışmada içerisinde bu hususlarda bir düzenleme olacak mı?" sorusuna karşılık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İster kanun, ister anayasa deyin, bunlar kutsal metin değil. Bunlar, ülkenin ihtiyaçlarına, çıkarlarına, milletin hak ve hukukunu daha rasyonel bir biçimde koruma amaçlı olarak değiştirilir. Elbette bu modellerin uygulamada gözlenen eksiklikleri, aksaklıkları olabilir. Bunları rehabilite edersiniz, düzenlersiniz, tartışırsınız. Ama başka bir modele geçerek, mimari tasarımı değiştirerek bir anayasa yapma düşüncemiz yok."

CHP kurultayına ilişkin soruşturma

Yazıcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturmaya ilişkin soru üzerine, yargının konusu olan bir konuyla ilgili yorum yapmayacağını kendisini tanıyanların çok iyi bildiğini söyledi.

Ancak, CHP'nin kongre icra etme tarzının yargı konusu olmasını üzüntüyle takip ettiğini vurgulayan Yazıcı, "Türkiye için üzüntü verici. Türkiye için bunlar yazık. Ayıp ve olmaması gereken şeyler. Esas olan insanların iradesidir. İrade özgürlüğünün korunmasıdır." dedi.

"Hep birlikte yapacağız"

Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Anayasa değişikliği taslağı AK Parti'nin taslağı mı olacak yoksa Cumhur İttifakı'nın taslağı şeklinde mi göreceğiz?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Çok halisane, başından bu yana birlikte bir iş yapalım diyoruz. Bunu hep birlikte yapacağız. 'Herkes bir tarafta oturmuş, susmuş, izleyici konumda, AK Parti tek başına bir anayasa yapıyor'. Böyle bir tarzımız yok. Bu reel politikle de bağdaşmaz.

Yazıcı, "Yeni anayasa ile Cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili bir değişiklik mi hedefleniyor?" sorusu üzerine, "Çok açık. Yeni bir anayasa yaparak Cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili düzenlemeyi ortadan kaldırmak, hiçbir zaman bizim toplantılarımızda gündeme gelmedi, konuşulmadı. Böyle bir düşüncemiz söz konusu değil." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Yeni anayasada, yüzde 50+1'den geri dönüş söz konusu olabilir mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Normların üzerinde bir şey diyemem. Komisyon üyeleri karar verecek. Komisyon karar vermeyecekse, siyasi partilerden geniş bir komisyon kurulmuşsa onlar karar verecek. Onların egemenlik hakkını sınırlayıcı bir söylemde bulunmayı doğru bulmam. Pratiklere, uygulamalara bakmak lazım."

Anayasa Komisyonu'nun toplantı tarihine ilişkin soru üzerine Yazıcı, komisyon toplantısının bu hafta yapılabileceğini dile getirdi.

"Sürecin enfekte edilmeden yürütülmesi gerekir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, DEM Parti'nin talepleri doğrultusunda af konusunun gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, "Terörsüz Türkiye'yi hiçbir şeyle bütünleştirmemek gerekiyor. Terörsüz Türkiye söyleminin arkasına vagon olabilecek hiçbir unsur, söylem eklememek gerekir diye düşünüyorum. Hedef Terörsüz Türkiye. Bundan sonraki aşama silahların bırakılması. Dolayısıyla silahların bırakılmasına ilişkin süreç önemlidir. Sürecin enfekte edilmeden yürütülmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

İBB'deki soruşturmalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili devam soruşturmalara ilişkin soru üzerine Yazıcı, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraklerinde önemli ölçüde bir yolsuzluk olduğu kanısındayım ama gizlilik kuralını dikkate aldığımızda bunu her gün manşet yapıp, bunları çok tartışmanın hukuk devleti normları bakımından sağlıklı olmadığı kanaatindeyim. Adalet, haklıya hakkını vermek, haksıza da haddini bildirmektir. Madem haktan bahsediyoruz, haksızsa, suç işleyene de haddini bildireceksiniz."