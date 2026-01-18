AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Çanakkale'deki 'Bir Sofrada Destan' programında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, bu toprakların bedelle yoğrulduğunu, emanetle korunduğunu ve inançla vatan kılındığını belirterek, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda aynı inançla, aynı kararlılıkla yol alıyoruz." dedi.

Uygur, Polis Denizevi Sosyal Tesisleri'nde "Kış Saha Buluşmaları" kapsamında düzenlenen "Bir Sofrada Destan" programında Çanakkale'nin bir milletin kaderini omuzladığı yer, imanın iradeye, iradenin tarihe yön verdiği destan olduğunu söyledi.

Bugün "Bir Sofrada" programlarının onuncusunu gerçekleştirmenin gururunu ve sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Uygur, bugüne kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde farklı toplumsal kesimlerle, farklı hikayelerle, aynı samimiyet ve aynı hassasiyetle bir araya geldiklerini dile getirdi.

Uygur, bu toprakların hamurunda sevgi, hoşgörü ve kadim irfanın bulunduğuna dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"İşte biz o irfandan beslenerek çıktık yola. Balıkesir'de 'Bir Sofrada Demokrasi' ile millet iradesinin vakarını temsil ettik. İstanbul'da 'Bir Sofrada Teşkilat' dedik, birlikte yol yürümenin bereketini paylaştık. Bursa'da 'Bir Sofrada Rumeli-Balkan' ile tarihimizin izini sürerken kardeşliğimizin köklerini yeniden yeşerttik. Sivas'ta 'Bir Sofrada Canlar' ile inançların ve gönüllerin aynı sofrada buluşabildiğini gösterdik. Kırşehir'de 'Bir Sofrada Ahiler' ile emeğin, üretmenin ve paylaşmanın kıymetini hatırladık. Kahramanmaraş'ta 'Bir Sofrada İhya ve İnşa' ile yeniden ayağa kalkmanın, umudu diri tutmanın iradesini ortaya koyduk.

İzmir'de 'Bir Sofrada İlle de Roman' ile gönülleri yan yana getirmenin, birlikte yaşama kültürünü güçlendirmenin değerini yaşadık. Şırnak'ta 'Bir Sofrada Şehr-i Nuh' ile kadim coğrafyamızın taşıdığı kardeşlik mirasını geleceğe bağladık. Konya'da 'Bir Sofrada Vuslat' dedik, hasretin muhabbete, buluşmanın hikmete dönüştüğü bir iklimi paylaştık. Bugün ise Çanakkale'de 'Bir Sofrada Destan' diyoruz, imanın iradeye, fedakarlığın kararlılığa dönüştüğü o büyük yürüyüşü aynı sofrada aynı bilinçle sürdürüyoruz."

"'Bir Sofrada Destan' programımızın, geleceğe olan inancımıza güç katmasını temenni ediyorum"

Uygur, AK Parti olarak, kuruldukları günden bu yana milletle aralarındaki bağı kuvvetlendiren, dinleyen, anlayan, birlikte karar alan istişare kültürüyle yol aldıklarını söyledi.

"Bir Sofrada programlarımızda, sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderlerimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla aynı masa etrafında buluştuk." diyen Uygur, şunları kaydetti:

"Her sofrada sahadan gelen her sözü dinledik, her talebi not aldık. Milletimizin sesini siyasetin merkezine taşıdık. Bu yönüyle 'Bir Sofrada' buluşmalarımız, AK Parti'nin milletle kurduğu sahici bağın, ortak aklın ve istişarenin en berrak tezahürlerinden biri oldu. Tıpkı o sofralarımız gibi Çanakkale'de kurulan bu sofra da dünden gelen hatırayı, bugünün mesuliyetini yarının yoluna aynı bilinçle bağlıyor."

Uygur, Çanakkale'nin zor zamanlarda ayağa kalkma kudreti ve zor anlarda yön gösteren feraset olduğunu belirterek, "86 milyonun her bir ferdinin, bu topraklardan, burada koyun koyuna yatan şehitlerimizden, ecdadımızın sergilediği eşsiz mücadeleden alacağı çok kıymetli dersler vardır. Bu millet, davası hak olanın yardımını Hakk'tan bilen, yürüyüşünü inançla sürdüren köklü bir millettir. Bigalı Mehmet Çavuş'un asaleti, Ezineli Yahya Çavuş'un cesareti, Havranlı Seyit Onbaşı'nın imanı ve gücü, bu milletin karakterinde yaşamaya devam ediyor. 15 Temmuz gecesi, milletimizin sergilediği duruş da aynı ruhun bugüne taşınmış halidir." ifadelerini kullandı.

Gençlerin, Çanakkale'de destan yazan kahramanların izinde ülkelerinin ve milletlerinin istiklali için yeni destanlar yazacağına yürekten inandığını dile getiren Uygur, "Bu millet, büyük bir millettir, güçlü bir millettir, şehadeti şeref bilen bir millettir. Bu topraklar, bedellerle yoğrulmuş, emanetle korunmuş, inançla vatan kılınmıştır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda aynı inançla, aynı kararlılıkla yol alıyoruz. Geçmişten aldığımız ilhamla bugünü güçlü kılıyor, yarını sağlam bir iradeyle inşa ediyoruz." diye konuştu.

Uygur, "Bir Sofrada" kurdukları her masanın, birliği büyüten, kardeşliği pekiştiren, milletle aralarındaki bağı kuvvetlendiren gönül köprüsü olduğunu ifade ederek, "'Bir Sofrada Destan' programımızın, ortak hafızamıza, istişare kültürümüze, geleceğe olan inancımıza güç katmasını temenni ediyorum." dedi.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Naim Makas, AK Parti MKYK Üyesi ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kasım Bostan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından program, basına kapalı devam etti.