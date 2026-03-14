AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Bursa'da iftar programına katıldı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Attığımız her adımın temelinde, milletimizin her bir ferdinin huzur ve güven içinde yaşaması, ülkemizin istikrarının güçlü şekilde korunması, bölgemizde adaletin, hakkaniyetin ve kalıcı barışın tesis edilmesi iradesi var." dedi.

Uygur, AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından bir davet salonunda düzenlenen Bursa STK Buluşmaları İftar Programı'nda, sivil toplum kuruluşlarının toplumun farklı kesimleriyle doğrudan temas kuran, sahadaki ihtiyaçları yerinde gören ve toplumsal dayanışmayı büyüten önemli yapılar olduğunu söyledi.

AK Parti'nin siyaseti milletle yürüttüğünü belirten Uygur, "Sahadan gelen sesi duymak, toplumun beklentilerini doğrudan dinlemek ve karar süreçlerini bu birikimle şekillendirmek, büyük önem taşıyor. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarımızla kurduğumuz temas, bizim için son derece kıymetli." diye konuştu.

Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin son yıllarda her alanda tarihi mesafeler katettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı vizyonu, bugün ülkemizin kalkınmasına, şehirlerimizin gelişimine ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine yön veren güçlü bir istikamete dönüştü. Bu istikamet, aynı zamanda toplumun farklı kesimlerinin katkı sunduğu, istişarenin ve ortak aklın daha da güç kazandığı bir dönemi ifade etmekte. Sivil toplum kuruluşlarımızın sahadaki tecrübesi ve birikimi, vizyonumuza önemli bir katkı sunmakta. Türkiye, üretimiyle, yatırımlarıyla ve ortaya koyduğu büyük hedeflerle Türkiye Yüzyılı'nı güçlü bir şekilde inşa etmekte."

"Türkiye milletimizin geleceğe daha güvenle baktığı süreci inşa etti"

Türkiye'nin güvenliği ve huzuru adına atılan kararlı adımların önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Uygur, "Terörün gölgesinden arınmış bir Türkiye, toplumsal huzurun güçlendiği, kalkınma hamlelerimizin daha sağlam bir zeminde ilerlediği ve milletimizin geleceğe daha büyük bir güvenle baktığı bir süreci inşa etti. Aynı zamanda bu süreç, millet olarak iç cephemizi daha da güçlendirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi tahkim ettiğimiz, ortak geleceğimize daha güçlü bir iradeyle sahip çıktığımız bir dönemi de beraberinde getirdi." ifadelerini kullandı.

Belgin Uygur, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sergilediği kararlı liderlik, dik duruş ve adaleti esas alan güçlü irade sayesinde zorlu süreçlerde mazlumların yanında duran, zulüm karşısında ses çıkaran bir ülke olarak öne çıktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası platformlarda mazlumların sesi olduğunu, Gazze'de yaşanan zulme karşı en güçlü ve en net duruşu ortaya koyduğunu, Suriye'de yaşanan büyük insani kriz karşısında milyonlarca insana kapılarını açan bir vicdan siyaseti ortaya koyduğunu anlatan Uygur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son günlerde sınırlarımızın hemen yanı başında yaşanan gelişmeler, uluslararası sistemin nasıl ağır bir krizden geçtiğini açıkça göstermektedir. Uluslararası hukukun açıkça çiğnendiği, güçlünün hukukunun dayatıldığı ve uluslararası diplomasinin geri plana itildiği tehlikeli bir tabloyla karşı karşıyayız. İsrail ve Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, bölgemizde barış ve istikrarı doğrudan tehdit eden ciddi bir kırılma ortaya çıkardı. Böylesi bir tabloda Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü savunma kapasitesi, sağlam devlet aklı, etkin diplomasi gücü ve milletimizin sarsılmaz birlik ruhuyla kendi güvenliğini kararlılıkla tahkim etmektedir. Attığımız her adımın temelinde, milletimizin her bir ferdinin huzur ve güven içinde yaşaması, ülkemizin istikrarının güçlü şekilde korunması, bölgemizde adaletin, hakkaniyetin ve kalıcı barışın tesis edilmesi iradesi var."

Uygur, Türkiye'nin bölgesini ve insanlığı ilgilendiren meselelere asla kayıtsız kalamayacağını belirterek, "Adaletin, hakkın ve insan onurunun yanında durmak, bizim için tercih değil, tarihimizin ve medeniyetimizin bize yüklediği bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da hitap ettiği programa, AK Parti milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.