AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kocaeli'de konuştu Açıklaması - Haberler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "O kadar güzel işler yaptık ki bu son 20 yıl içerisinde, bakın hükümet etme noktasında Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden başarılıyız." dedi.

Özhaseki, Yarımca Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı 100. Danışma Meclisi Toplantısı'nda, hayatın bir mücadele olduğunu söyledi.

Hayattaki bu mücadelede herkesin iyilerden yana tavır alması gerektiğini ifade eden Özhaseki, "Biz birbirimizi seviyoruz. Allah için bizler mücadele için buradayız. Bizler sıradan bir parti değiliz. Bizim tarihe karşı sorumluluğumuz var. Bizim medeniyetimize karşı sorumluluğumuz var. Bizim insanımıza karşı borcumuz var. Bundan dolayı bir araya geleceğiz, örgütleneceğiz, doğru işler yapacağız, Allah'ın izniyle de Cenab-ı Hakkın huzuruna yüz akıyla çıkacağız." diye konuştu.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilk tanışmasını katılımcılara anlatarak, "Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde onun liderliğinde hepimiz AK Parti ailesi olarak, çok şükür başımızı dik tutuyoruz. AK Parti ailesi olarak ara ara dışarıda olan ufak tefek işlerden, olumsuz propagandalardan, o lüzumsuz insanların sözlerinden lütfen etkilenmeyin. Hepinizin başı dik dursun, alnımız açık hamdolsun. O kadar güzel işler yaptık ki bu son 20 yıl içerisinde bakın hükümet etme noktasında Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden başarılıyız." ifadesini kullandı.

Savunma sanayisinden, sağlığa her alanda başarılı olduklarını aktaran Özhaseki, milli savunma sanayisinde şu anda 75 milyar dolarlık proje bulunduğunu kaydetti.

"Kol kola girerek 2023 seçimlerine hazırlanacağız"

Özhaseki, seçimler yaklaşırken darılarak kimsenin kenara çekilmemesi gerektiğini belirterek, bunun bir vebal meselesi olduğunu ifade etti.

Kol kola girerek, 2023 seçimlerine hazırlanacaklarını dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:

"Orada yeniden Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Ondan sonra görevimiz bir nebze olsun bitmiş olacak. Bunu yapmadan içimiz rahat etmez. Allah bu ülkeyi kötülere teslim etmesin diye de dua edeceğiz. Bir taraftan da gayret edeceğiz. Amerika Türkiye'nin başında kimi görmek istemiyor? AB'de dostuz diye geçinenler ama her fırsatta Türkiye'ye kötülük edenler acaba Türkiye'nin başında kimi görmek istemiyor? O FETÖ kötü bir söz söylemeyeyim diye kendimi tutuyorum, Amerika'nın kucağında o FETÖ'cüler, o şizofren Türkiye'de kimi görmek istemiyor? Recep Tayyip Erdoğan'ı. IŞİD'ciler, DHKP-C'ciler, PKK'lılar, evlatlarımızın katilleri bu ülkenin başında kimi görmek istemiyor? Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istemiyorlar. Bu arada da 6'lı masada da legal partilerimizin başkanları. Saklanan 7. HDP. Onlar da Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istemiyor. Allah'ın izniyle biz Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istiyoruz ve Cumhurbaşkanlığına seçmek istiyoruz. O kadar da basit. Zafer de bizim olacak. Bundan hiç kimsenin de endişesi olmasın."

Konuşmanın ardından Özhaseki, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Toplantıya Özhaseki, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve partililer katıldı.