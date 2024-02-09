AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri: Türkiye Yüzyılı Süreci Başlamıştır

Ak Parti'nin Bingöl ve ilçe belediye başkanı adayları, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, ilçe belediye başkan adayları ve partililer katıldı. İlçe belediye başkan adayları Genç'te Mehmet Zeki Dirik, Solhan'da Abdulhakim Yıldız, Karlıova'da Veysi Bingöl, Adaklı'da Zeki Işık, Kiğı'da Hikmet Özüağ, Yedisu'da Hüseyin Gülçiçek, Yayladere'de Nadir Ergin, beldelerde ise Ilıcalar'da Mehmet Akif Günerigök, Sancak'ta Nusret Koçin, Arakonak'ta Mustafa Döner olarak açıklandı.

'KİMİ YERDE ADAY AÇIKLAMIYORLAR'

Burada konuşan Ömer İleri, 31 Mart'ta yapılacak seçimin kritik önem taşıdığını belirterek, "AK Parti ve Cumhur İttifakı, bu seçim sürecini son derece disiplinli, düzenli ve sistematik bir şekilde yürütürken, yeri geldiğinde beyannamelerini, yeri geldiğinde adaylarını açıklarken; muhalefete bakıyorsunuz, kimi yerde aday açıklayamıyorlar, kimi yerde yapılarının ne olduğuna karar veremiyorlar. Bundan birkaç ay öncesine kadar birbirlerini öve öve bitiremeyenler, şimdi bakıyorsunuz birbirlerine düşman kesilmişler. Bunlar tabii bizler için önemli değil. Bizler için önemli olan 'Türkiye Yüzyılı' sürecinin başlamış olmasıdır. Bu süreç nasıl başladı? Kızılelma ile başladı. Bu süreç Gabar'da keşfettiğimiz petrolle, Karadeniz'de keşfettiğimiz gazla, Akkuyu'da hayata geçirmekte olduğumuz nükleer enerji santraliyle, Yusufeli Barajı'yla, Anadolu amfibi hücum gemisiyle, İMECE uydumuzla, milli muharip uçağımızla başladı, Gökbey uydumuzla, Altay tankımız da devam etti" dedi.

'YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM EDECEĞİZ'

İleri, şöyle devam etti: "Bizler biliyoruz ki inşallah önümüzdeki süreçte daha da kuvvetli bir şekilde hep beraber bu süreci bizler hayata geçireceğiz. Bizler bu süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, birileri Gezi olaylarını organize ederken, birileri FETÖ yapılanmasına göz kırparken, birileri o 15 Temmuz gecesini sessizce beklerken, birileri güneyimizde terör koridoru kurmaya çalışırken hayata geçirdik. Bizim bu yürüyüşümüz durmayacak. Kararlı bir şekilde, bu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Yerel seçimler tabii ki önemli. Yerel seçimler sizlerin, Bingöl'ümüzün hak ettiği hizmeti alması açısından tabii ki önemli. Ama bunun da ötesinde bu yerel seçimler, merkezi yönetim ile yerel idarenin ahenkli bir şekilde, uyumlu bir şekilde çalışarak, hep beraber 'Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hayata geçirmesi açısından kritik önem taşıyor."