AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Denizli'de İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yeni bir dünya düzeni kurulurken Türkiye, eskisine göre çok daha güçlü bir şekilde masada." dedi.

Kaya, bir dizi program kapsamında geldiği Denizli'de Polis Evi'nde düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Ardından Kaya, AK Parti İl Başkanlığı'nda İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, burada yaptığı konuşmada, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul'un geçmişte çöp dağları, Haliç'in kirliliği ve altyapı sorunlarıyla anıldığını hatırlatan Kaya, AK Parti döneminde hizmet belediyeciliği anlayışıyla bu sorunların çözüldüğünü ancak benzer problemlerin bugün CHP'li belediyelerde yeniden yaşandığını aktardı.

AK Parti'nin belediyecilikte dünyada örnek gösterilen bir anlayış ortaya koyduğunu ifade eden Kaya, "Recep Tayyip Erdoğan, belediyecilik konusunda dünyada ders verebilecek bir liderdir. AK Parti belediyeleri, dünyanın dört bir yanından gelen heyetler tarafından incelenmiş, birçok projeleri örnek alınmıştır. Belediyecilik denince akla gelen tek parti AK Parti'dir." diye konuştu.

Ankara ve İstanbul'daki belediye hizmetlerini eleştiren Kaya, ulaşım ve altyapı sorunlarının arttığını, CHP'li belediyelerde liyakatsizlik ve yolsuzluk iddialarının gündemde olduğunu ifade etti.

CHP'nin yönettiği birçok belediyede vatandaşların hizmet alamadığını öne süren Kaya, "Maalesef yolsuzluk ve hırsızlıklar almış başını gidiyor. Ancak bu yüce milletin ferasetine yürekten inanıyorum. Milletimiz kimin hizmet yaptığını, kimin milletin parasını çarçur ettiğini çok iyi görüyor. Allah'ın izniyle 2029 seçimlerinde yerelde bu hizmeti kaçıranlar, milletin parasına çökenlere çok güzel bir ders verecek, çok güzel bir hesap soracak. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin insan merkezli bir siyaset anlayışıyla kurulduğunu vurgulayan Kaya, geçmişte başörtülü kadınlara ve imam hatip öğrencilerine yönelik ayrımcılıkların yaşandığını, bu uygulamaların AK Parti iktidarlarıyla sona erdiğini söyledi.

Gençlere fırsat eşitliği sağlandığını belirten Kaya, imam hatip, fen lisesi ve meslek lisesi mezunu tüm gençlerin ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasını istediklerini dile getirdi.

Kadınlara yönelik desteklerin önemine işaret eden Kaya, eğitim yardımlarının anneler aracılığıyla verilmesinin bilinçli bir tercih olduğunu, annelerin çocuklarının eğitimi için büyük fedakarlık yaptığını anlattı.

Epstein dosyası

Dünyanın büyük bir sapkınlıkla karşı karşıya olduğunu öne süren Kaya, şunları söyledi:

"Hep birlikte okuduğumuz Epstein dosyası, korkunç ve iğrenç bir sapkın zihniyetin, Yahudi anlayışının dünyada ülkeleri darbeyle devirmeye kadar gidecek kirli senaryolarını ortaya koyduğunu günlerdir okuyoruz değil mi? Ama ulaşamadıkları bir lider var. O lider kim? Recep Tayyip Erdoğan. Sayfa sayfa yazılan, çocukların ve masum bebeklerin katledildiği, bebeklere tecavüz edilen, küçük kız çocuklarının türlü işkencelere maruz bırakıldığı bu sapkınlıkları insanlık adına utanç duyarak okuyoruz. Tüm bunların, dünya devletlerine darbe yapabilecek arşivleri ellerinde tutmak için liderlere karşı şantaj malzemesi olarak kullanıldığını görüyoruz."

"Artık zalimlerin sesinin çok çıktığı dünya düzeni de yıkılmak zorunda"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" ve "One minute" çıkışlarıyla küresel adaletsizliklere karşı güçlü bir duruş sergilediğini belirten Kaya, Gazze'de yaşananlara karşı dünya kamuoyunda yükselen tepkilerin bu duruşun haklılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Kaya, "Biz haktan ve adaletten yana tavrını ortaya koyan bir liderin yol arkadaşlarıyız. Dünyanın neresinde bir zulüm varsa, oradaki zulme karşı sesini yükselten ve mazlumlara el uzatan bir liderin yol arkadaşlarıyız." dedi.

Yeni bir dünya düzeninin kurulmakta olduğunu vurgulayan Kaya, "Zulümle abad olunmaz. Artık zalimlerin sesinin çok çıktığı dünya düzeni de yıkılmak zorunda. Yeni bir dünya düzeni kurulurken Türkiye, eskisine göre çok daha güçlü bir şekilde masada. Bu başarıda AK Parti teşkilatlarının, kadınların ve gençlerin payı çok büyük." diye konuştu.

Denizli'de CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerde bulunan Kaya, Merkezefendi Belediyesi'nde bir belediye başkan yardımcısı hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatarak, söz konusu ismin görevden uzaklaştırılmamasının kabul edilemez olduğunu savundu.

Terörsüz Türkiye süreci

Terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini ifade eden Kaya, "Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini de inşallah başarıyla neticelendireceğiz. Bizim de bu ülkeye, şehit ailelerimize, gazilerimize borcumuz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasını birlik ve beraberlik vurgusuyla tamamlayan Kaya, AK Parti'nin "kimsesizlerin kimi" anlayışıyla yoluna devam ettiğini, ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine desteklerin süreceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin de bir konuşma yaptığı toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.