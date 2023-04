AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Şırnak'ta konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Şırnak'ın Silopi ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Karaaslan, açılışta yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin Türkiye için büyük önem taşıdığını söyledi.

Seçimlerin Ayasofya'yı cami olarak açanlar ile burayı tekrar müzeye dönüştürmek isteyenler arasında geçeğini ifade eden Karaaslan, "Bu seçim Türkiye'nin güvenliğini bütün şehirlerde sağlamış, artık terörü ülkede bir sorun olmaktan neredeyse çıkartmış ve 'Bu topraklardan tamamen terörü kazıyacağız.' diyenlerle ondan medet umanlar, ondan beslenenler, onun acılarıyla kendilerine oy devşirmeye çalışanlar arasında gerçekleşecek bir seçim." dedi.

Cudi Dağı'nın artık terörle değil kültürle, sanatla ve festivallerle anıldığına dikkati çeken Karaaslan, şunları kaydetti:

"Biz buraya yıllar önce gelseydik, maalesef Cudi derken terörden başka yanına koyacak kelime bulamayabilirdik. Bizi buna mahkum etmeye çalıştılar. Bu acılardan beslenenler, uzun süre bu coğrafyaya bu acılar hakim kalsın istediler. Barikatlar kurdular, çukurlar kazdılar. Gençlerimizin ne yazık ki analarımızın acılarından beslendiler. Seneler sonra bir lider çıktı dedi ki, 'Bu ülkemin her bir karışı, her bir metrekaresi öz vatanımdır, yurdumdur. Her bir vatandaşım benim vatandaşımdır. Onların hak ve hukuku benim hak ve hukukumdur.' dedi ve cesaretle başta terör örgütleri olmak üzere onların uzantılarıyla mücadele etmeye başladılar. Allah razı olsun. Bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorduğumuzda maalesef uzun senelerce birinci sırada olduğu o listede artık terör yok. Artık Türkiye'nin başka sorunları var. O sorunlara çözüm üretmek için de vatandaşımızın güvendiği, milletimizin inandığı bir liderimiz ve onun ekip arkadaşları var."

Açılışta, AK Parti Şırnak milletvekili adayları da konuşma yaptı.