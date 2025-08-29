AK Parti Yerel Yönetimler Vurgusu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Yerel yönetimler, bizim işimiz. Biz, bu işleri yaparken şeffaf yaparız. Bu milletin parasının her kuruşunu en iyi şekilde değerlendiririz. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada hesabını veririz. Bizim diğer belediyelerle aramızdaki fark bu." dedi.

Demir, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kendilerini milletle bütünleştiren en önemli değerin teşkilatları olduğunu, teşkilatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönül veren, ülkenin geleceği için umudunu ona bağlayan ve her zaman onun arkasında duran kişilerden oluştuğunu söyledi.

Teşkilatların kendilerini milletle bütünleştirdiğini belirten Demir, şunları ifade etti:

"O yüzden teşkilatımızı son derece önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'Bu partiyi millet kurdu, tabelasını biz astık.' demişti. İkinci önemli husus da 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' demişti. Allah'ın izniyle AK Parti öncesiyle şimdikini mukayese ettiğimizde ne eğitimde ne sağlıkta ne savunma sanayisinde ne ulaşımda ne enerjide hiçbir şekilde geçmişle mukayese edilemeyecek olağanüstü başarılarımız var. Demokratik sistemlerde bütün dünyaya baktığımızda da 23 yılda bu kadar büyük merhale kateden başka da örnek bir ülke bulmak çok mümkün değil."

"İnsanı merkeze alarak hizmet eden bir partiyiz"

Demir, "halka hizmeti Hakk'a hizmet" bilinciyle gerçekleştirdiklerini vurgulayarak,"Halis niyetle, halis niyetin altını da olağanüstü gayretle, samimiyetle ve tevazuyla doldurduğumuzda göreceksiniz bu millet bırakın 23 yıl, 123 yıl bile geçse AK Parti düşüncesinden, AK Parti'nin hizmet anlayışından vazgeçmeyecektir. Bizler, insanı merkeze alan, her şeyden önce insanı önemseyen ve onun beklentileri doğrultusunda hizmet eden bir partiyiz. Bizler,onların iradesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimine yansımasının araçlarıyız. Onun için biz insanlarımızı önemseriz, onların öncelikleri bizim önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak millet için canla başla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu dile getirdi.

Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumların umudu olduğunu belirterek, "Nerede bir gözyaşı görse onu silmeyi kendine hedefler. Nerede bir feryat görse, bir sıkıntı görse onu dindirmeyi kendine vazife etmiştir. Cumhurbaşkanı'mız, dünyada nerede bir mazlumun, nerede bir masumun, nerede bir mağdurun derdi varsa başta Gazze'de olduğu gibi bunlarla ilgilenmektedir." dedi.

Türkiye'nin dünyada küresel aktör olma yolunda ilerlediğine işaret eden Demir, tarihin kendilerine yüklediği mazlumların hamisi olma misyonunu da layıkıyla yerine getirdiklerini söyledi.

Demir, savunma sanayisi ve terörle mücadele alanındaki gelişmelere değinerek, "Terörsüz Türkiye" hedefine emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

"Bizim belediyecilik anlayışımızın eşi ve benzeri yok"

Muhalefet partilerinin belediyecilik anlayışını eleştiren Demir, "Dünyada bizim belediyecilik anlayışımızın eşi ve benzeri yok. Dünya örnekleriyle mukayese ettiğimizde toplumun hemen hemen bütün kesimleri tarafından kabul edilmiş bir AK Parti yerel yönetimler hizmet anlayışı var." ifadelerini kullandı.

Demir, yerel seçimler sonucunda AK Parti'den muhalefete geçen belediyelerin mevcut hizmetleri aksattığını belirterek, "Yerel yönetimler, bizim işimiz. Biz, bu işleri yaparken şeffaf yaparız. Bu milletin parasının her kuruşunu en iyi şekilde değerlendiririz. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada hesabını veririz. Bizim diğer belediyelerle aramızdaki fark bu. Biz şeffafız, hesabını veririz." diye konuştu.

Programa AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Sait Kirazoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı, belediye başkanları ve partililer katıldı.