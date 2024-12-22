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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: AK Parti 2028, 2033 ve 2038'de de iktidar olmaya devam edecek

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Birileri mart ayından beri bize bazı süreler kurmaya devam etseler de herkes bilsin ki, 2028'de de 2033'te de 2038'de de iktidar olarak bu ülkeye hizmet edecek kişiler AK Parti kadroları olacaktır." dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in katılımıyla Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Osmaniye 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Dağ, dünya siyasetinde 23 yıllık bir partinin 22 yıl iktidar olma sürecinin görülemeyeceğini belirtti.

Kongre sürecinde 22 yılı gözden geçirdiklerini, önlerindeki 10-20 yılların planını yaptıklarını anlatan Dağ, iktidarları sürecinde birçok badireler atlatmalarına rağmen hiç yılmadıklarını, yorulmadıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmasında OSB'lerle ilgili verdiği rakamlara dikkati çeken Dağ, "Rakamlarda en dikkat edeceğimiz husus Cumhuriyet tarihi boyunca 2002'ye kadar yapılanla 2002'den 2023'e kadar yapılanlara baktığımızda her birinde en az 5 kat artış var. OSB sayılarında, istihdam sayılarında 5 kat artış var." diye konuştu.

Dağ, bugüne kadar milletle birlikte yürüdüklerini ve yürümeye de devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Birileri mart ayından beri bize bazı süreler kurmaya devam etseler de herkes bilsin ki 2028'de de 2033'te de 2038'de de iktidar olarak bu ülkeye hizmet edecek kişiler AK Parti kadroları olacaktır. Bu da böyle bilinedir. Milletle yürümek bu, yılmamak bu, yıkılmamak bu. Dolayısıyla çok şükür bugüne kadar rabbimizin yardımıyla, milletimizin desteğiyle, duasıyla hep güzel şeyler yapmaya devam ettik. Bundan sonra da çok güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: AK Parti 2028, 2033 ve 2038'de de iktidar olmaya devam edecek
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıÖzkan Çelik:

? 2027 de ki erken seçimi bi kazan bakalım aslan parçası !!! bakalım görcez!!!!!

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Haber YorumlarıMurat Kara:

eyer Türk milleti kalırsa o yıllarda Suriyelilerin afganlar mülteciler olacak biz azınlık durumunda olacaz

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Haber YorumlarıTüncay ÖZTÜRK:

Bu kadar kendinden emin iseniz erken seçime gidin. Hodri meydan.

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Haber YorumlarıH G:

Abd, orta doğuda suriyeyi Türkiye'ye teslim etti. Teslim etmeden kastım göz kulak ol diye. Tabi Avrupa'daki suriyelilerde buraya gelecek. Abd istemeden bu ülkede iktidar değişmez. Sizde zaten seçime son 6 ay pembe tablo çizip, ayrıca milleti açlıkla, vatansız kalmaya, siha togg güzellemesiyle kandırarak kazanacaksınız. Türkiye de durum değişmez.şüphe yok ki kazanacaksınız(maalesef?)

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Haber YorumlarıGerçek:

Malesef Türkiyemin tüm devlet kurumları biat edecek şekilde örgütlendi sizide bu denli garantili konuşmaya iten sahte oylardır

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yahu inşallah ,maşallah , Rabbimiz , Allah iPeygamber vs nidalarını bırakın artık. Onları biz de biliyor ve yaşıyoruz. Din ,iman üzerinden insanarı yönlendirmeyi bırakın artık. Daha asgari ücreti belirleyemediniz, En düşük memur maaşını 45 bin ile belirleyen hükümetiniz 17.bin lira işçi maaşının bir ay boyunca yetmeyeceğini bile bile işçilerle oynuyorsunuz. yeter artık , ne 38 i ne 48 i

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Haber YorumlarıBülent Aksoy:

Emeklileri düşünmediğiniz sürece çok zor

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Türk milleti koyun ve sazan olmaya devam ettiği sürece AKP iktidarda olacaktır. Olaki halk uyanırsa belki işler değişir. Özellikle saf emekli kesim akp nin en büyük desteği.

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Haber YorumlarıMehmet Kökmen:

Sen rahat ol. Seçim gecesi ölmez kalmazsak yine tırnak yiyor olacaksin TV başında ??

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Sayın Dağ, güvendiğiniz dağlara kar yağabilir. Ha, birde kimse vazgeçilmez değildir. Sakın aklınızdan çıkarmayın.

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