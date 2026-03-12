AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Bitlis'te partililerle buluştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında daha güçlü bir siyasi irade oluşturarak, Türkiye'nin mazlumlara umut olacak şekilde yoluna devam etmesini sağlayacak adımlar atmamız lazım." dedi.

Programlara katılmak üzere Bitlis'e gelen Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanlığını ve Bitlis Belediyesini ziyaret etti.

Daha sonra Bitlis Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen "3 Kademe Teşkilat Başkanlığı Değerlendirme ve İstişare Toplantısı"na katılan Büyükgümüş, AK Parti teşkilatlarının ülkenin dört bir yanında ramazan programlarını milletle kardeşlik ve dayanışma iklimi içinde büyük bir coşku ve heyecanla yürüttüğünü söyledi.

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anan ve AK Parti teşkilatları olarak onun ortaya koyduğu ruha, fikir dünyasına her zaman sahip çıkacaklarını kaydeden Büyükgümüş, bu topraklarda siyaset yapmanın, mücadele etmenin en başta bunu gerektirdiğini dile getirdi.

Son yıllarda bölgede yaşanan gelişmeleri an be an takip ettiklerini vurgulayan Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Gazze'de Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle, liderliğiyle ateşkes noktasına ulaşıldı. Bu ateşkes noktası çok önemli bir aşamayı temsil ediyor ama geldiğimiz noktada bu bizim için yeterli mi? Hayır. Oradaki kardeşlerimizin kalıcı bir şekilde barışla, huzurla, refah içinde yaşantılarını sürdürmesi için bizim çok daha kararlı, çok daha güçlü adımlar atmamız lazım. Türkiye elhamdülillah bugün çok daha güçlü. Lideriyle uluslararası gelişmelere yön veren bir duruşa sahip. Tüm bu birikimle ateşkes noktasına geldik. Buradan daha da ileriye inşallah yine bu kutlu kadronun birlik beraberliğiyle ve ortaya koyacağı güçlü siyasi iradeyle ulaşacağız."

Son günlerde bölgede yaşanan, İran'la birlikte ortaya çıkan çatışmaların ve bu çatışmaların meydana getirdiği ölümlerin adeta İslam dünyasının kaderine dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anlatan Büyükgümüş, "Burada Müslümanlar olarak silkinip kendimize gelmemiz lazım. Tarihimizden, medeniyetimizden ve tüm bunların birikimiyle oluşmuş o imani duruşumuzdan bizim yeniden ilham alarak yolumuzu çok daha kararlı, çok daha güçlü bir şekilde tayin etmemiz lazım. Yaşanan bu gelişmeler çerçevesinde ülke olarak adeta bir istikrar adası, barışın simgesi niteliğinde olmamız sorumluluklarımıza ayrı bir sorumluluk yüklüyor." ifadelerini kullandı.

Dünyada ve bölgede yaşananların adeta yeni bir döneme işaret ettiğini vurgulayan Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Batı medeniyeti ile karşı karşıya geldiğimiz 300 yıllık bir açığı, bir mücadeleyi kapatıp ve tüm dünyada adalete, hakkaniyete, insanlığa dair yeni bir düzene öncülük edebileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Bunun sorumluluğu da bizlerin omuzlarında. Bugün vereceğimiz kararlar, atacağımız adımlar, yapacağımız icraatlar, Türkiye olarak ortaya koyacağımız iradeyle sadece önümüzdeki birkaç yılın değil adeta 10 yılların, 100 yılların kaderinin tayin edileceği bir zaman dilimindeyiz. Burada kararlarımızı çok daha isabetli atmamız, Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında daha güçlü bir siyasi irade oluşturarak, Türkiye'nin mazlumlara umut olacak şekilde yoluna devam etmesini sağlayacak adımlar atmamız lazım. Bu davada var olmak, sorumluluk üstlenmek bunu gerektiriyor."

Bir davalarının, ideallerinin, "Büyük ve güçlü Türkiye" diye ifade ettikleri hayallerinin olduğunu dile getiren Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben slogan gençliği değil icraat gençliği arıyorum." sözlerinin şimdi daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

"Siyasetin en büyük gücü samimiyet"

Önlerindeki seçimin çok önemli olduğunu belirten Büyükgümüş, "Ondan sonraki daha önemli olacak. Ondan sonraki çok çok daha önemli olacak ve girdiğimiz bu dönemde her tercih, vereceğimiz her karar, her yol ayrımında hangi istikamette ilerlemek büyük bir anlam taşıyor. Bunun bilinciyle siyasete yaklaşmamız lazım. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimleri kazanmışsak, milletimizin sadece gönlüne girmemiş, orada da kalıcı olmuşsak yüksek bir fedakarlıkla siyaset yaptığımız içindir. Siyasetin en büyük gücü samimiyet. 2028'de atacağımız adımlar bu açıdan da büyük bir tercih niteliğinde. Onun için içine girdiğimiz bu zorlu dönemde vereceğimiz her karar kritikse, her mücadele büyük bir anlam taşıyorsa, milletimizin kaderinin şekillenmesinde son derece hayati bir öneme sahip ise yaptığımız işlere de o ölçüde bizim ayrı bir gayretle sarılmamız lazım." diye konuştu.

Son günlerde bölgede yaşanan çatışmaları ve gelişmeleri herkesin gözlemlediğini anlatan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Havacılık teknolojileri, füze teknolojisi ne kadar önemli? Artık askeri teknolojiler, harp teknikleri değişiklik gösteriyor. Dünyanın önemli ülkeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın kapısını adeta aşındırıyor. 'Sizin çok gelişmiş ürünleriniz var, bunları bize de satın. Birlikte üretim yapalım, teknoloji geliştirelim.' Sinop'ta dünya çapında bir test merkezimiz var. Bu ülkenin gençlerinin, bu ülkenin yerli ve milli kaynaklarıyla ürettiği teknolojiler orada test ediliyor. Dünya böyle bir atmosferdeyken, böyle zorlu bir dönemin arifesindeyken muhalefet ne öneriyor millete? Bize ne söylüyor? İşte Sinop'ta bu test merkezini biz yoğun şekilde kullanıyormuşuz ve orada balıklar varmış. Balıklar ürktükleri için bu test merkezinin çalışmalarından rahatsız oluyorlarmış. Sinop'a turist gitmiyormuş. Böyle bir cahillik, böyle bir vizyonsuzluk, böyle bir şuursuzluk olabilir mi? Dünyada ne zaman çatışmalar artsa, ne zaman Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye bunların çözümü için gayret etse, dönüp o meseleyle ilgili ileri bir fikir söyleyin. Yeni bir düşünce ortaya koyun. Bir açılım verin. Biz de istifade edelim. Daha iyisini söylemek için rekabet edelim."

"Siz hangi planın parçasıydınız?"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşmanı olmadıklarını söyleyen Büyükgümüş, "Milletimize hizmet etmek, devletimizi büyütmek, milletimizi kalkındırmak için rekabet etmemiz lazım ama ne zaman bir kriz olsa işin kendisini bırakıp Sayın Erdoğan'la uğraşıyorlar. Çıkmış genel başkanları diyor ki 'Erdoğan, sen Amerikan planının parçasısın bölgemizde' Bakın, biz böyle bir üslubu cahilce ve anlamsız buluyoruz. Her seferinde işin kendisini bırakıp liderimizle uğraşmalarını da milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Erdoğan'la dünyanın zalimleri zaten uğraşıyor. Erdoğan'la bebek katilleri, Müslüman dünyayı esir etmek isteyenler zaten uğraşıyor. Sizin durup durup Erdoğan'la uğraşmanızın sebebi ne? Bu üslubu, bu tavrı sürdürürlerse biz de o zaman şöyle sorarız. Tüm dünyada yeni füze teknolojileri geliştirmek, havacılık bu kadar önemli iken, ülkelerin, milletlerin güvenliği bu teknolojileri geliştirmeye bağlıyken siz, 'Bunları geliştirmeyelim, test etmeyelim.' derken kimin planının parçasıydınız? O zaman biz de bunu sorarız. Bu ülkenin yerli milli imkanlarıyla önemli teknolojiler geliştirilirken seçim vaadi olarak milletimize nereye çalıştığı belli olmayan bir şirketi takdim ederken siz hangi planın parçasıydınız?" değerlendirmesinde bulundu.

İslam dünyasının refahı, huzuru için şu an tüm diplomatik araçlarla bölgede tekrardan barışın, huzurun hakim olması için mücadele ettiklerini belirten Büyükgümüş, "Bu çapsızlıklara, bu vizyonsuzluklara, bu cahilce sözlere normalde ayıracak ne vaktimiz ne de ilgimiz var ama liderimizin adını böyle kendi içine düştükleri siyasetsizliği, vizyonsuzluğu örtmek için terbiyesizce kullanmaya devam ederlerse tarihlerinde var olan böyle nice tercihlerini, sözlerini tokat gibi yüzlerine vurmaya da devam edeceğiz. Dünyada bu gelişmeler yaşanırken bölgemizde bu çatışmalara barışla, kardeşlik vizyonuyla öncülük edecek bir Türkiye varken, bu Türkiye'yi büyük ve güçlü Türkiye haline yine AK Parti teşkilatlarının siyasi iradesi, kararlılığı getirecektir." şeklinde konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise "Bugün bu ateş çemberinin içerisinde huzur beldesi olan ülkemizde hamdolsun huzurla ramazanı idrak ediyor, huzurla evimize gidiyor, huzurla evlatlarımızla aynı sofrada oturuyorsak, bu sizlerin sahada yapmış olduğu çalışmaların bir neticesi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza güç veren, kudret veren gece gündüz demeden sahada çalışan siz kıymetli teşkilat mensuplarımızın desteğidir." dedi.

Basına kapalı devam eden programa Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Başkanı Engin Günceoğlu, Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, Gençlik Kolları Başkanı Vahit Orak ve partililer katıldı.