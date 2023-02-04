AK Parti Gençlik Kolları'nın astığı 6'lı Masa pankartı ilçeyi karıştırdı! CHP suç duyurusunda bulundu

Ak Parti Nazilli Gençlik Kolları, Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir binaya Millet İttifakı liderlerinin olduğu bir afiş astı. Afişte liderlerin yuvarlak bir masa etrafında toplanmasının karikatürize edilmiş görüntüsünde masanın altında silahlı bir kişi ayrıntısı yer aldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Bunun üzerine CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül afişin asıldığı alana giderek açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden de durumu duyuran Bülbül, söz konusu pankartla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Bülbül, "Gider ayak bu milleti daha ne kadar böleceksiniz. Ülkenin yarısından fazlasını temsil eden sayın genel başkanları terörle suçlamak haddinize mi? Bu ucube, akıl dışı, zihniyet çürüklüğünün dışa vurumu olan pankart oradan derhal indirilmelidir" dedi.

İşte o pankart:

"PROVOKASYON DOLU BİR OLAY YAŞANDI"

Bülbül'ün sosyal medya paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı: "Erdoğan'ın Nazilli'de yapacağı miting öncesi yine provokasyon dolu bir olay yaşandı. AKP Nazilli Gençlik Kolları, Altılı Masa'yı terörle suçlayan çirkin bir pankart astı. Bu pankart hakkında Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk!"