AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı'ndan Gece Pazarı Projesine Tepki

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, ilçede planlanan sanat merkezi projesinin gece pazarına dönüştürülmesine tepki gösterdi. Yaşadı, yerel yönetimler tarafından vaat edilen projelerin hayata geçirilmediğini savunarak, Gaziemir'in hakkının yok sayıldığını ifade etti.

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, ilçede yapılması planlanan "sanat merkezi" projesinin, "gece pazarı" olarak değiştirilmesine tepki gösterdi.

Yaşadı, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılması planlanan projelerin hayata geçirilmediğini savundu.

Atıfbey Mahallesi'ndeki arazinin üç yıldır atıl durumda kaldığını ifade eden Yaşadı, şunları kaydetti:

"İlçemizde bir arazi için 'sanat merkezi yapacağız' denildi, yapılmadı. 'Büyükşehir'e satacağız' denildi, o da olmadı. Şimdi de 'gece pazarı olacak' deniyor. İşte tam da bu tablo, CHP'li yerel yönetim anlayışının ne kadar kısa vadeli, vizyonsuz ve tutarsız olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Üstelik İzmir Büyükşehir Belediyesi, maliyet bahanesiyle Gaziemir için verdiği sözü tutmazken, Konak'ta kültür merkezi yapacağını duyurdu. Gaziemir'in hakkı yine yok sayıldı. Bugün geldiğimiz noktada Gaziemir'in hakkına el koydular."

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Politika
