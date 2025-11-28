AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, Yeni İlçe Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yeni atanan Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ve Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ile bir araya geldi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı'na atanan Mustafa Kemal Bandırma ve Tepebaşı İlçe Başkanlığı'na atanan Serhat Tunç geçtiğimiz gün göreve başladı. Milletvekili Hatipoğlu, yeni ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Hatipoğlu'nun konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Birlik ve kardeşlik içinde Eskişehir'e güzel hizmetler için omuz omuza çalışmaya devam" ifadeleri yer aldı.

Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Başkanlıklarının devir teslim törenleri bugün gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR