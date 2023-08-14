AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Alpu yolunda incelemede bulundu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Alpu yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Gürcan, çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması için çaba göstereceğini belirtti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, yapımı devam eden Alpu yolunda incelemede bulundu.

Gürcan'ın Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Alpu ilçesini ziyaret eden Gürcan'ın ilçeye ulaşımı sağlayan kara yolunda devam eden çalışmaları yerinde gördüğü belirtildi.

Gürcan'ın Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ve yüklenici firma temsilcilerinden çalışmalardaki son durumla ilgili bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürcan, yoldaki çalışmaların ivedi bir şekilde tamamlanması için elinden geleni yapacağını vurgulayarak, kendisine düşen görev doğrultusunda halkın hizmetinde olduğunu ifade etti.