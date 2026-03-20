Başkan Subaşıoğlu'ndan birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm İslam aleminin ve Denizlili hemşehrilerinin bayramını kutlayarak birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Başkan Subaşıoğlu mesajında, Ramazan ayının manevi ikliminden bayramın neşesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, sevginin paylaşıldığı ve gönül köprülerinin her zamankinden daha sağlam kurulduğu müstesna günlerdir. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul eylesin."

Denizli'nin her mahallesinde ve sokağında bayram ruhunun en güzel şekilde yaşandığını ifade eden Subaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Denizli halkı olarak her zaman olduğu gibi bu bayramda da dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz. AK Parti teşkilatları olarak bizler de hemşehrilerimizin sevincine ortak olmak, soframızı ve gönlümüzü paylaşmak için sahadayız. Bu kutsal günlerin ülkemize, milletimize ve tüm mazlum coğrafyalara huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

Mesajının sonunda bayram ziyareti için yola çıkacak vatandaşlara da seslenen Subaşıoğlu, "Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için trafiğe çıkacak tüm kardeşlerimden trafik kurallarına uymalarını ve dikkatli olmalarını rica ediyorum. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik eder; sağlık, afiyet ve huzur dolu bir bayram dilerim" dedi. - DENİZLİ

