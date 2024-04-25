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AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı

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31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat Belediyesi'ne T.C. tabelası asıldı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Belediye Başkanı Kazım Arslan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sesiyle bir de video paylaştı.

31 Mart seçimlerinde yüzde 36.33 ile AK Parti yönetimindeki Yozgat'ı kazanan Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.

BELEDİYE BAŞKANI DÜĞMEYE BASTI

Belediye başkanlığı koltuğuna oturan Kazım Arslan, Yozgat Belediyesi binasına T.C. tabelası asarken gelişmeyi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldıYozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan.

BİNANIN ESKİ VE YENİ HALİNİ YAYINLADI

Arslan'ın belediye binasının eski ve yeni halini gösteren videosunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinin de yer alması dikkat çekti.

AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Mustafa Kemal Atatürk Yozgat Belediyesi Kazım Arslan Sosyal Medya AK Parti Yozgat 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (32)

sade vatandaş:

bu partiyi yöneten şahıs Mustafa Kemal Atatürkün kurmuş olduğu Demokratik Laik Bağımsız Türkiye Cumhuriyetine ve Atatürkün inkilap ve ilkelerine gönülden bağlıyız bunun için hayatımız pahasına mücadele edeceğiz demedikçe yaptıklarını inandırıcı bulmayıp takiyye olarak algılayacağım

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Sefa:

vay vay vay çektin restini. helal olsun. artık kesin yapar dediklerini.

yanıt53
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Mustafa deniz:

ne yapalım biz müslüman değiliz mi diyelim hangi inkılap bu biz ona göre gökten indiği sanılan Hz Muhammed sav efendimiz kendi uydurdugu bir dine inaniyormusuz ama

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yanıt10
sade vatandaş:

elhamdüülillah müslmanım Cumhuriyete gönülden bağlıyım Cumhuriyet dinsizlik demek değildir sana dinden çık demiyor sizin gibilerin anladığı müslümanlık kuranda yok sizin gibi anca çalıyor çalışıyorlar diyenlere itibar edenler müslümanlığı kendi şahsi menfaatlerine kullanan şirke girmiş insanlardır Allah sizden uzak etsin ne kendiniz, etmesini biliyormusunuz bilmem ne duanız lazım

yanıt7
yanıt3
İbrahim Coşkun:

Şov başlamış

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Haksızsın:

kısaltmaya gerek olmayan müsait alanlarda, TÜRKİYE CUMHURİYETİ kısaltmasız yazılsa daha güzel olur.

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M Ali Çelik:

Elçilik binası mı bu! Zaten ülkedeki bir bina!

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haksız mıyım:

cehp nin tüm siyaseti bu kadar işte. tabelalarlar yatar tabelayla kalkıyorlar. hizmet ? sıfır... uşakta tabelalarla, afyonda, kiliste... işleri güçleri tabelalarla oynamak. millet bunun için mi oy verdi size? tabela partisi olmak sadece az oy almakla değil, tabelalarla uğraşöakla da oluyormuş. yoksa kimsenin bir sıkıntısı yok ülkemizin adıyla.

yanıt8
yanıt23
Yakup SGZ:

Rüşvet Alanda Verende Melun,dur Yazısıda Asılmış Ahlak lı belediyecilik te bunu gerektirir Yeniden Refah Partisi tüm sözlerini tuttular Helal olsun…

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yanıtYanıtla
ayten sağdıç:

o söz doğruda tc yazısından rahatsız olan birine oy felan vermem

yanıt8
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