AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt

AK Parti'den Pervin Buldan'ın 'Bu ittifak süreç ittifakı' sözlerine yanıt
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle" sözlerine cevap verdi. Çelik "Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki çerçeve de 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yürütülmesiyle ilgili çerçeve" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sabah yaptığı tarihi açıklamada "Şimdi Ak Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik" ifadelerini kullandı.

BULDAN: BU BİR SÜREÇ İTTİFAKI

Erdoğan'ın sözleri sorulan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan ise "Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle" dedi.

AK PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Pervin Buldan'ın sözlerine yanıt ise bugün Kızılcahamam Kampı'nda konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakıdır" sözleri sorulan Çelik şu ifadeleri kullandı; "Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da dünkü bir takım eleştirileri Terörsüz Türkiye'ye dönük olarak zikrederken hatırlarsınız şunu söyledi; Bazıları esasında terörün bitmesini çok arzu etmiyorlar çünkü terör bittiği zaman işsiz kalacaklarını düşünüyorlar. Onun çift taraflı istismarı vardır biliyorsunuz.

AK Parti'den Pervin Buldan'ın 'Bu ittifak süreç ittifakı' sözlerine yanıt

Birincisi terörün varlığından nemalananlar vardır bir de terör bitsin cümlesini bir başlık olarak kullanıp onun arkasından yürütülen her süreci hadsiz bir şekilde ihanet olarak suçlayan, dolayısıyla meseleleri sürekli tıkanma noktasına götüren bir anlayış vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin bu şekilde devam etmesi ve tamamlanmasıyla birlikte bütün bu istismar alanlarının kapanacağını ve buradan kendilerine bir misyon üretmeye çalışanların esasında birbirine zıt gibi gözükse de terörün varlığından kendilerine siyasal alan oluşturmaya çalışanların işsiz kalacağından bahsetti.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMASINDAKİ ÇERÇEVE..."

Bu istismarları söz konusu olsa bile zaten Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesi, ardından DEM Parti'nin yürüttüğü, çeşitli partileri ziyaret ederek istişare sürecinin bundan sonra da yürütülmesi için aynı çerçeveyi koruyacağını ifade etti. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki çerçeve de Terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesiyle ilgili bir çerçeve."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

Ne süreci bu? Bir söz falan mı verildi? Bir şey mi taahhüt edildi? Ne olacak hayırdır?

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıSeçkin:

Daha neler cıkacak söz verildiği ortada...

yanıt3
yanıt4
Haber YorumlarıMGk:

CHP'ye kuyruk oldunuz 50 belediye hediye ettiniz elinize ne geçti hangi konu da size destek çıktılar işleri güçleri cukka

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

MHP olmasa şimdiye tarihte silinmişti akape kim kime kuyruk MHP size kuyruk oldu diye MHP vazgeçtim..

yanıt0
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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

dem cumhur ittifakına katılırsa chp barajı bile geçemez artık silinir gider tarihten

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıSeçkin:

Akp ve Mhp'lilere kapak gibi cevap!

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Haber Yorumlarıkayra savas:

En kalıcı aşklar kavgayla başlar

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