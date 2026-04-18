AK Parti'li İnan: Özel ve CHP'nin içine düştüğü gayrimilli savrulma, ibretlik bir siyasi iflas tablosudur

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin milli değerlere uzak duruşunu eleştirerek, bu durumun siyasi iflas olduğunu ifade etti. Türkiye'nin diplomasi gücünün önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, " Türkiye'nin diplomatik ufkuna karşı, Özgür Özel ve CHP'nin içine düştüğü gayrimilli savrulma, tek kelimeyle ibretlik bir siyasi iflas tablosudur" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye'nin diplomatik ufkuna karşı, Özgür Özel ve CHP'nin içine düştüğü gayrimilli savrulma, tek kelimeyle ibretlik bir siyasi iflas tablosudur. Bir yanda Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) devlet başkanlarını ağırlayan, küresel krizlere yön veren 'oyun kurucu' bir Türkiye ; diğer yanda Avrupa salonlarında kendi devletini ve bağımsız yargısını Batılı siyasetçilere karalayan müstemleke zihniyeti... Yerli ve milli değerlerden tamamen kopuk olan bu müstemleke anlayış, yurt dışında sahte bir 'sosyal demokrasi' maskesine sığınmaktadır. Yabancılara demokrasi havarisi kesilen Özel ve şürekası; yönettikleri belediyelerdeki rüşvet ağından, halkın vergilerinin lüks otel odalarında metreslere peşkeş çekildiği ahlaki çöküntüden Avrupalı ağababalarına bahsetmiş midir? Milletin bütçesini, tüyü bitmemiş yetimin hakkını göz göre göre metreslerine ve yandaşlarına harcarken sus pus olanların, dışarıda Türkiye'yi karalaması basit bir diplomatik gaflet değil, ağır bir siyasi ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.

Siyasetin meşruiyet zeminin Avrupa değil Türkiye olduğunu söyleyen İnan, "Hem şeffaf seçimlerle nüfusun yüzde 65'ini yönettiklerini söyleyerek övünecek hem de utanmadan milli iradeye 'otoriterlik' iftirası atacaksınız. Yabancı belediye başkanlarına yaltaklanıp, bağımsız Türk mahkemelerine parmak sallatacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti, egemenliğini ve adalet sistemini Avrupa'nın icazet forumlarında müzakere edecek bir çadır devleti değildir! Şu tarihi hakikat hiçbir zaman unutulmamalıdır: Büyük devletler kendi diplomasisini inşa edip dünyayı kendi masasında ağırlar; milli şuurunu yitirmiş, ahlaki pusulası şaşmış aciz zihniyetler ise başkalarının masasında kendini pazarlar. Siyasetin meşruiyet zemini Avrupa'nın kapı araları değil, Türkiye'dir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
