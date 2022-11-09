AK Parti'den milletvekili adayı olmuştu! CHP'ye katılan Necip Zeydan'a rozetini bizzat Kılıçdaroğlu taktı

2011 Genel Seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olan Necip Zeydan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Pinyanişi Aşireti lideri Osman Zeydan'ın en büyük oğlu ve ailenin temsilcisi olan Necip Zeydan'a rozetini Genel Merkez binasındaki makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bizzat taktı.

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın kurduğu ve yönettiği, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik'in koordine ettiği Doğu Masası çalışmaları kapsamında partiye yeni katılımlar sürüyor.

ROZETİNİ BİZZAT KILIÇDAROĞLU TAKTI

Son olarak Hakkari'den 2011 seçimlerinde AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olan Necip Zeydan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez binasındaki makamında kabul ettiği Necip Zeydan'a parti rozetini taktı. Rozet törenine Oğuz Kaan Salıcı ve Devrim Barış Çelik de eşlik etti.

AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

Pinyanişi Aşireti lideri Osman Zeydan'ın en büyük oğlu ve ailenin temsilcisi olan Necip Zeydan, Ulaştırma Bakanlığı'nda çeşitli kademelerde inşaat mühendisi olarak memuriyet ve yöneticilikten sonra aktif siyasete atıldı. Necip Zeydan, 2011 Genel Seçimlerinde AK Parti Hakkari birinci sıra milletvekili adayı olmuştu.