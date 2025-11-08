AK Parti'den Karabağ Zaferi'nin 5. yılına ilişkin kutlama

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve genel başkan yardımcıları, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutladı.

Elitaş, NSosyal hesabından, Karabağ Zaferi'nin 5. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde can Azerbaycanlı gardaşlarımın Zafer Günü'nü aynı coşku, aynı gurur ve aynı heyecanla kutluyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Elitaş, şunları kaydetti:

"Bağımsız, güçlü, gardaşına güven veren can Azerbaycan'ın temellerini atan merhum milli lider Haydar Aliyev'i hasretle yad ediyorum. Dünden bugüne bu kutlu mücadele uğrunda şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve gardaşlığımız daim olsun. Zafer Günümüz kutlu olsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de 8 Kasım Zafer Günü'nü kutlayarak, "Karabağ'ın azadlığı uğruna destan yazan kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz. 'İki devlet, tek millet' şiarıyla kökleşen kardeşliğimiz, bölgesinde barışın ve istikrarın teminatı olmaya devam edecek." değerlendirmesini paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümünde, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Karabağ'ın işgalden kurtulması uğrunda şehit olan aziz kahramanları rahmetle, gazileri ise minnetle andığını belirten Acar, "Bizler, geçmişi ortak, gönlü bir, aynı ideallere inanan iki kardeş milletiz. Sevinçte de kederde de her zaman yan yanayız. Bugün de yarın da, 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı.

Karabağ'da kazanılan bu destansı zaferin, "iki devlet, tek millet" kardeşliğinin en parlak, en güçlü nişanesi olduğunu ifade eden Sırakaya, Türkiye ve Azerbaycan'ın, aynı yüreğin iki yarısı olarak Türk Yüzyılı'nı omuz omuza inşa etmeyi sürdüreceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümünde, Azerbaycan'ın kahraman mücadelesini ve bu büyük zaferi bir kez daha gururla hatırladıklarını kaydetti.

Azerbaycan ordusunun gösterdiği cesaret, dirayet ve vatan sevgisinin, tüm Türk dünyasına ilham olduğunu vurgulayan Yayman, "Bu kutlu zaferi milletine armağan eden Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i, kahraman askerleri ve gazileri saygıyla selamlıyorum. Vatan toprağı uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Karabağ semalarında ebediyen hür dalgalanacak ay yıldızlı bayraklarımıza selam olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da şu değerlendirmelere yer verdi:

"8 Kasım Azerbaycan Zafer Günümüz kutlu olsun. Karabağ zaferi; haklı mücadelemizin, birliğimizin ve kardeşliğimizin en büyük nişanesidir. Can Azerbaycan'ın sevinci, bizim sevincimizdir. Bir millet, iki devlet. Tek yürek."